Будинок сестер Бронте розташований у у Ховорті, що Західному Йоркширі в Британії

Після нової екранізації роману «Буремний перевал» від Еміральд Фіннелл серед туристів масово зріс інтерес до рідних місць сестер Бронте.

Як пише The Independent, історичний будинок сестер-письменниць у Ховорті, що Західному Йоркширі в Британії, зараз охопила нова хвиля «Бронтеманії». Фахівчиня з цифрової взаємодії в будинку-музеї сестер Бронте Міа Ферулло заявила, що нинішній сплеск інтересу – черговий у довгій низці відновленого захоплення життям і творчістю письменниць.

«Я ніколи не бачила, щоб стільки людей говорили про Емілі Бронте і “Буремний перевал”. Це просто вражає – дійсно, дуже сюрреалістично. Так багато людей вперше беруть до рук книгу і вперше відкривають для себе Бронте. Це дійсно дуже важливий, особливий момент», – сказала Ферулло.

Нагадаємо, троє сестер Бронте займалися письменництвом у ті часи, коли жінок не особливо визнавали в цій професії. Спершу вони навіть публікувалися під чоловічими іменами). Проте, вони залишили помітний слід у світовій готичній літературі: Емілі найбільш відома завдяки «Буремному перевалу», Шарлотта написала «Джейн Ейр», а Енн – «Незнайомку з Уайлдфелл-Холла».