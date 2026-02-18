Брудна готика у поєднанні з блискучим життям еліт вікторіанської доби у новій екранізації роману Емілі Бронте «Буремний перевал» дуже чітко показала суспільну нерівність. Фільм отримав різні відгуки критиків та глядачів, однак усі вони зійшлись на тому, що картинка, вишукані костюми та гра кольорами й деталями наділила стрічку особливою атмосферою.

Тим, кому сподобався настрій фільму «Буремний перевал», ZAXID.NET пропонує добірку схожих фільмів.

«Коханець леді Чаттерлей» (2022)

Lady Chatterley's Lover

Конні Рід вважає, що зірвала джекпот, коли вийшла заміж за багатого і впливового Кліффорда Чаттерлей. Під час Першої світової війни Кліффорд отримує серйозне поранення і стає прикутим до крісла. Як віддана дружина, леді Чаттерлей спершу намагається пристосуватися до ситуації та стати опорою для чоловіка, але дуже згодом її поглинає розчарування від життя з чоловіком, який не має цілей та планів на майбутнє. Випадкова зустріч із єгерем Олівером Меллорсом призводить до бурхливого роману.

«Моя кузина Рейчел» (2017)

My Cousin Rachel

Філіп дуже близький із названим батьком Емброузом. Однак під час поїздки по Італії Емброуз знайомиться з далекою родичкою Рейчел, одружується з нею і незабаром помирає. Філіп впевнений, що Рейчел підступна і саме вона вбила його опікуна, щоб роздобути капітал чоловіка. Плануючи помсту, він не помічає, як сам закохується в Рейчел.

«Емілі» (2022)

Emily

Біографічна драма про коротке, але яскраве життя англійської письменниці Емілі Бронте – авторки роману «Буремний перевал».

«Подалі від шаленої юрми» (2015)

Far from the Madding Crowd

Ще досить юною Батшеба Еверден стала власницею ферми. Завдяки вправності і кмітливості, їй вдалось не лише втримати ферму на рівні, але й ще більше розбагатіти. Дівчину оточують троє залицяльників – фермер, сусід і недавній знайомий. Тепер їй потрібно домовитися зі своєю совістю і зробити правильний вибір – слухати серце чи керуватися холодним розрахунком.

«Джейн Ейр» (1996)

Jane Eyre

Джейн Ейр – незалежна і розумна, вона наймається до містера Рочестера як гувернантка для його дочки Аделі. Скоро між Джейн та її господарем виникають почуття, і містер Рочестер пропонує їй руку і серце. Але в день весілля Джейн дізнається, що в її нареченого вже є дружина – божевільна жінка Берта, яку утримують під замком у цьому ж маєтку.

«Фатальна спокуса» (2017)

The Beguiled

Сюжет фільму зосереджується на подіях, що розгортаються в школі-інтернаті для дівчат у штаті Вірджинія. Усі чоловіки покинули ці місця. Життя жінок, які залишилися, змінюється, коли до їхнього притулку потрапляє поранений солдат армії Півночі Джон МакБерні. Його поява викликає напруження і ревнощі серед жінок, що призводить до драматичних і трагічних подій.

«Джейн Остін» (2005)

Becoming Jane

Джейн Остін вірить у кохання, а її батьки хочуть, щоб вона взяла шлюб за розрахунком: в Англії 1795 року в молодої жінки не було іншого вибору. Проте коли 12-річна Джейн познайомилася з привабливим молодим ірландцем Томом Лефроєм, його розум і зухвалість розпалили її цікавість, і весь світ полетів шкереберть.

«Знедолені» (2012)

Les Misérables

Жан Вальжан – колишній вʼязень, який вийшов на волю після 19 років у тюрмі. Після поневірянь він переїжджає в невелике місто і стає успішним бізнесменом та мером, але минуле переслідує його. Коли Вальжан зустрічає Фантіну, зневірену матір-одиначку, він допомагає їй і піклується про її дочку Козетту. Однак їхній світ руйнується, коли паризькі студенти починають революцію.

«Невидима жінка» (2013)

The Invisible Woman

Чарльз Діккенс ще за життя став легендою. Публіка натовпом поспішала послухати, як письменник із театральної сцени читає свої твори, і вважала його справжнім генієм, який знає про все життя. Але сам він вів не зовсім ідеальне життя. Дружина, яка народила йому дітей, набридла, а творча натура вимагала переживань, тож незабаром у серці письменника оселилося нове кохання: юна актриса Еллен Тернан стала його коханою на 13 років і мала величезний вплив на його творчість.

«Примарна нитка» (2017)

Phantom Thread

Відомий нью-йоркський модельєр Рейнолдс Вудкок та його сестра Сиріл опиняються в центрі британського світу мод – вони створюють для членів королівської родини та найвищої еліти Лондона. Вудкок був затятим холостяком, поки в його життя не увійшла Альма, яка стає його коханою і музою. Але він не зовсім готовий розлучатися зі своїм контрольованим і цілком спланованим способом життя.

«Великі сподівання» (2013)

Great Expectations

Піп – сирота, який живе з жорстокою сестрою та її чоловіком. Його життя змінюється двома зустрічами: з ексцентричною аристократкою міс Гевішем та її вихованицею Естеллою, яка стає його нав’язливою одержимістю. Міс Гевішем, застигла у часі у своєму похмурому маєтку, виховує Естеллу як зброю проти чоловіків. Піп, сповнений дитячої прихильності, стає її «експериментом». Через роки він отримує таємниче багатство, що відкриває двері у світ вищого суспільства. Але чим ближче Піп до Естелли, тим більше розуміє: її серце холодне.

«Переконання» (2007)

Persuasion

Сімʼя Еліотт переживає фінансову кризу через марнотратство батька, і тому вирішує здати в оренду свій родовий маєток. До маєтку приїжджає новий орендар – сімейство адмірала Крофта, а разом з ними повертається й капітан Фредерік Вентуорт. Для Енн це стає важким випробуванням, адже вісім років тому вона була заручена з ним, але через фінансові труднощі та бажання батьків, вона змушена була розірвати заручини. Попри змінені обставини, старі почуття між Енн і Фредеріком знову спалахують, що призводить до внутрішнього конфлікту. Але родина Еліоттів намагається влаштувати для Енн вигідний шлюб, оскільки вважають, що її старе кохання вже не відповідає її новому статусу.

«Багряний пік» (2015)

Crimson Peak

Молода письменниця Едіт закохується в красивого незнайомця, який разом з сестрою живе в особняку на схилі. З настанням зими будинок оточує кривавий сніг. Ніхто не знає причини цього дивного явища, але кажуть, що справа всього лише в червоній глині, яка проступає на поверхню.

«Спокута» (2007)

Atonement

Дія фільму відбувається у 1930-х роках у Англії. Старша донька аристократичної сім’ї Сесилія закохана в сина дворецького Роберта. Однак їхні взаємні почуття руйнує молодша сестра Сесилії, яка бачить цей роман по-своєму та вигадує брехливий план, аби розлучити закоханих. Згодом Роберт іде служити, а Сесилія стає медсестрою та чекає коханого з війни.

«Гордість і упередження» (2005)

Pride and Prejudice

Батьки пʼятьох сестер Беннет стурбовані, щоб вдало видати дочок заміж. Коли по сусідству зʼявляється молодий джентльмен містер Бінглі їхнє розмірене життя змінюється. Серед друзів нового сусіда виявляється чимало витончених аристократів, які не проти позалицятися до сестер. Проте вільнодумна Елізабет знайомиться з другом Бінглі – зарозумілим містером Дарсі, і між ними розпалюється неабияке протистояння, результатом якого може стати як кохання, так і ненависть.