Пишні бали, корсети, світські інтриги й кохання, яке спалахує всупереч правилам, – саме за це глядачі полюбили серіал «Бріджертони», новий сезон якого виходить у кінці січня. Якщо серіал залишив по собі солодкий посмак і бажання ще раз зануритися у світ аристократичних пристрастей, ця добірка ZAXID.NET із мінісеріалами у подібному стилі точно для вас.

«Абатство Даунтон» (2010–2015)

Downton Abbey

Події серіалу розпочинаються з 1912 року зі смерті нащадка титулу графа Ґрентема внаслідок катастрофи на Титаніку. Сім’я очікує, що оскільки нащадків чоловічого роду в родині не залишилося, уся власність та капітал перейдуть до старшої доньки. Але граф Роберт Ґрентем, який усе своє життя віддав розвиткові родинного помістя, відмовляється відстоювати права своєї доньки Мері, вважаючи, що все, разом з немалим капіталом його дружини, має належати нащадкові його графського титулу, невідомому далекому родичу.

«Позолочене століття» (2022)

The Gilded Age

Дія серіалу відбувається у 1880-ті роки. Після смерті батька-генерала Маріан Брук переїжджає з провінції до двох багатих родичок в богемний Нью-Йорк. Тітки Маріан належать до старої американської аристократії й не хочуть приймати, що світ змінюється. На їхню думку, племінниця має обертатися в їхньому колі, а не спілкуватися з багатіями, як їхні сусіди, – залізничним магнатом Джорджем Расселом і його амбітною дружиною. Так дівчина опиняється у світі розкоші й багатства, жорстких правил вищого суспільства та інтриг, між «старим» і «новим» світом.

«Сандітон» (2019)

Sanditon

Випадковий нещасний випадок приводить Шарлотту Хейвуд до Сандітона – приморського курорту, який чекають кардинальні зміни. Там Шарлота знайомиться з родиною Паркерів. Том Паркер, енергійний ентузіаст та підприємець, мріє розбудувати курорт та привернути до нього увагу інвесторів, і дівчина намагається йому в цьому допомогти. Під час перебування у Сандітоні Шарлотта Хейвуд дізнається про інтриги та секрети місцевих, знаходить нових друзів, потрапляє у різноманітні пригоди й зрештою отримує чимало нового досвіду.

«Чужоземка» або «Кохаю назавжди, навіки» (2014)

Outlander

Події розгортаються в післявоєнній Шотландії 1945 року, де медсестра Клер разом із чоловіком Френком приїжджає на медовий місяць. Під час прогулянки до стародавніх каменів Клер потрапляє в 1743 рік, де стає свідком запеклих боїв між шотландцями та англійцями. Вона потрапляє в руки англійського капітана Джонатана Рендалла, але її рятує шотландець Джеймі Фрейзер.

«Вікторія» (2016)

Victoria

Драматична історія про життя королеви Вікторії, яка правила Великою Британією з 1837 по 1901 рік. Фільм розповідає про особисте життя та політичні взаємини королеви, про те, як вона змагалася зі складними ситуаціями на престолі та знайшла справжнє щастя у коханні.

«Мисливиці»

The Buccaneers

Події фільму розгортаються у 1870-х роках. Серіал розповідає про п’ятьох амбітних молодих жінок, дочок американських нуворишів – Нен і Джинні Сент-Джордж, Кончіту Клоссон, а також Ліззі та Мейбл Елмсворт. Після весілля Кончіти з лордом Річардом Марблом жінок запрошують до Лондона в розпал дебютантського сезону в надії забезпечити їм чоловіків та титули. Ексцентрична та екстравертна натура жінок контрастує з англійським вищим суспільством та багатовіковими традиціями, оскільки вони долають культурні зіткнення та суворі соціальні норми.