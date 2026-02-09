9 лютого день народження святкує американський актор Джо Пеші, якого глядачі насамперед знають як «мокрого», а потім «липкого» бандита зі стрічки «Сам удома». Та чи знали ви, що до цієї ролі Джо Пеші був драматичним актором, і гра в комедії була для нього ризикованим викликом? ZAXID.NET пропонує добірку найкращих ролей актора, щоб познайомитись із ним ближче.

«Скажений бик» (1980)

Raging Bull

У цій стрічці актор утілив брата боксера Джої Ламотту та отримав премію BAFTA у категорії «найкращий новачок», а також номінацію на «Оскар». За сюжетом Джейк Ламотта – легендарний боксер, чия лють і психологічні комплекси знаходять вихід на рингу. Параноя спортсмена й патологічні ревнощі руйнують його стосунки з близькими: під удар потрапляє і рідний брат Джої, якому судилося стати жертвою його неприборканого характеру.

«Славні хлопці» (1990)

Goodfellas

Кримінальний трилер про життя Генрі Гілла, який із дитинства мріяв стати гангстером і зрештою досяг свого. Разом з Джиммі Конвеєм і Томмі Де Віто (Пеші) він швидко підіймається ієрархією злочинного світу, займаючись пограбуванням, убивствами та азартними іграми. Згодом Генрі опиняється перед вибором, який змушує його розірвати зв’язки з кримінальним світом. Саме за цю роль актор здобув перший «Оскар».

«Сам удома»/«Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку» (1990–1992)

Home Alone

Напередодні Різдва родина МакКалістерів збирається у подорож із Чикаґо в Париж, однак у поспіху забуває найменшого сина Кевіна самого вдома. Доки родина це усвідомлює і намагається знайти спосіб повернутися в США, на Кевіна чекають дорослі пригоди – захист власного дому від грабіжників. Одним із них є Гаррі Лайме (Пеші), який разом із другом Марвом займається пограбуваннями розкішних особняків.

«Казино» (1995)

Casino

Фільм розповідає про Сема «Туза» Ротштейна – талановитого гравця й аналітика азартних ігор, якого мафіозні боси з Чикаго відправляють керувати казино в Лас-Вегасі. Його найближчим союзником стає жорстокий і непередбачуваний гангстер Нікі Санторо, якого зіграв Джо Пеші. Він забезпечує дах бізнесу, а головною любовною лінією фільму стає його шлюб із шахрайкою Джинджер Маккенна.

«Ірландець» (2019)

The Irishman

Кримінальна драма розповідає історію Френка Ширана – найманого вбивці, пов’язаного з мафією, який наприкінці життя згадує кримінальне минуле. Як водій вантажівки в 1950-ті роки він познайомився з мафіозним босом Расселом Буфаліно, якого втілив Пеші, і швидко стає його довіреною особою. Згодом Ширан зближується з лідером профспілки водіїв вантажівок Джиммі Гоффою, надаючи йому різні послуги, включаючи фізичне усунення ворогів.