Андреа Райзборо та Джонні Депп на зйомках у Лондоні 28 січня

62-річного голлівудського актора Джонні Деппа помітили на зйомках нової екранізації «Різдвяної пісні», де він грає Ебенезера Скруджа. Актора сфотографували 28 січня в Лондоні, пише People. Цей проєкт може стати для Деппа наймасштабнішим з моменту виходу «Фантастичних звірів: Злочини Ґріндельвальда» у 2018 році.

Джонні Депп позує у класичному образі персонажа Чарлза Дікенса – одягнений у велике синьо-чорне пальто, а під ним – піжаму. З-під нічного ковпака видніється довге сиве волосся. На знімальному майданчику він позує з Андреа Райзборо, яка вочевидь втілить одного з привидів. Також у новій екранізації «Різдвяної пісні» зіграють Трамелл Тіллман, Ієн Мак-Келлен, Руперт Ґрінт, Дейзі Рідлі та Сем Клафлін.

За оригінальним твором головний герой зустрічається з привидами минулого, сучасного та майбутнього Різдва та зіштовхується зі справжніми стражданнями. Попередньо прем’єра фільму «Ебенезер: Різдвяна пісня» запланована на листопад 2026 року.

Додамо, що планується ще одна екранізація різдвяного оповідання від режисера «Носферату» Роберта Еґґерса. Головну роль має зіграти Віллем Дефо.

Що відомо про «Різдвяну історію»

Оригінальну новелу Чарльза Дікенса опублікували у 1843 році. Її сюжет став класикою літератури, а режисери неодноразово її екранізували. Остання популярна кіноверсія Різдвяної історії вийшла у 2009 році. Режисером стрічки став Роберт Земекіс. Головні ролі озвучували Джим Керрі та Гері Олдмен.