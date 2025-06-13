Режисер Роберт Еґґерс та актор Віллем Дефо

Режисер «Носферату» Роберт Еґґерс працює над римейком «Різдвяної історії». Головну роль скупого бізнесмена Ебенезера Скруджа зіграє Віллем Дефо, пише Variety.

Наразі фільм перебуває на стадії розробки, а до проєкту офіційно не долучився жоден актор. Однак, за даними джерел, Роберт Еґґерс пише роль Ебенезера Скруджа для Віллема Дефо, з яким уже працював раніше у фільмі «Маяк».

У повісті Чарльза Діккенса «Різдвяна історія» йдеться про Ебенезера Скруджа – злого і скупого бізнесмена. У різдвяну ніч перед ним являються три привиди, які запрошують його у мандрівку, що змушує його змінити погляди на життя.

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«Різдвяна пісня» стане першим повнометражним фільмом Роберта Еґґерса для Warner Bros. Приблизної дати виходу фільму поки що немає, однак інсайдери зазначають, що вихід стрічки приурочать до різдвяного часу.

Наразі Роберт Еґґерс офіційно працює над іншим різдвяним фільмом «Вервульф» – стрічка має вийти на Рідзво у 2026 році.

Що відомо про «Різдвяну історію»

Оригінальну новелу Чарльза Діккенса опублікували у 1843 році. Її сюжет став класикою літератури, а режисери неодноразово її екранізували. Остання популярна кіноверсія Різдвяної історії вийшла у 2009 році. Режисером стрічки став Роберт Земекіс. Головні ролі озвучували Джим Керрі та Гері Олдмен.