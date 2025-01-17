До програми увійшов «Вечір на Івана Купала» Юрія Іллєнка

У Лінкольн-Центрі в Нью-Йорку з 5 по 9 лютого відбудеться показ програми «Заклинання «Носферату»: Роберт Еґґерс представляє» (Conjuring 'Nosferatu': Robert Eggers Presents).

Це авторська добірка фільмів, що вплинули на «Носферату» (2024). Роберт Еґґерс серед 9-ти відібраних до програми фільмів покаже два українські, надані до показу Довженко-Центром, повідомила прес-служба установи.

Це поетичний фолк-горор «Вечір на Івана Купала» (1968) Юрія Іллєнка, а також фільм-казка «Андрієш» (1954), кінематографічний дебют Сергія Параджанова, знятий у співавторстві з Яковом Базеляном. Крім українських фільмів, будуть показані також стрічки Жана Кокто («Красуня та чудовисько» 1946 року), Девіда Ліна («Великі надії» 1946 року), Джека Клейтона («Невинні» 1961 року) і власне сам «Носферату» Еґґерса. Дізнатись повний список фільмів, які представив Роберт Еґґерс, можна тут.

Фільм-казка «Андрієш» -- кінематографічний дебют Сергія Параджанова (кадр з фільму)

«Це світ готичної романтики, казок і фольклору, створений режисерами з поривом перенести глядачів в інший час, інше місце та інший спосіб мислення та віри», – прокоментував добірку Роберт Еґґерс.

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Дізнатися, що надихало режисера культових жахів сучасності можна й завдяки онлайн-кінотеатру, який нещодавно презентував Довженко-Центр. Уже можна побачити «Вечір на Івана Купала», а скоро до колекції «Сергій Параджанов. Проби» буде доданий «Андрієш» у новому скануванні.