Фільм «Київські фрески» уже доступний для перегяду

Найбільший архів українського художнього кіно Національний центр Олександра Довженка презентує власний онлайн-кінотеатр. Тепер глядачі та глядачки мають змогу дивитися українські фільми різних епох легально та в найкращій якості.

На платформі «Довженко-Центр. Онлайн» представлено фільми, оцифровані кінолабораторією центру, які нещодавно можна було переглянути лише на фестивалях, спеціальних показах та програмах. Фільми можна переглядати окремо або у межах кураторських колекцій, що знайомлять зі знаковими періодами, жанрами, темами, постатями чи рейтингами українського кіно. Фільми та колекції будуть постійно змінюватись і доповнюватись.

Стрічки у «Довженко-Центр. Онлайн» доступні у будь-якій точці світу. Вартість перегляду кожного повнометражного фільму становить 85 гривень.

На платформі онлайн-кінотеатру також є «Лекторій», де публікуватимуться лекції, інтерв'ю, курси та архівні матеріали з історії українського кіно. Зараз у «Лекторії» безкоштовно можна переглянути шість лекцій, які були записані в рамках освітньої програми «Як перестати хвилюватися та полюбити українське кіно”, нагородженою премією Кіноколо у 2023 році.