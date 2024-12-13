Федеральний архів Німеччини передав міністру закордонних справ України Андрію Сибізі жорсткий диск із фільмами зі своєї колекції, пов’язаних з Україною. Колекція Довженко-Центру поповниться 9 новими фільмами, настарший із яких був зроблений у 1919 році.

Повернення стало результатом інтенсивної співпраці Федерального архіву з українськими кінознавцями та архівістами, під час якої ці фільми були ідентифіковані та оцифровані.

«Ми вдячні Федеральному архіву Німеччини за допомогу у відновленні наших культурних артефактів. Ці унікальні твори мистецтва та документальні кадри надають уявлення про столітню боротьбу України за незалежність, а також про радянське тоталітарне правління 1930-х та 1940-х років. Багато роботи ще треба зробити для дослідження цих та інших історичних джерел, а також деколонізації української історії», – прокоментував Андрій Сибіга.

«Війна проти України також спрямована на її культуру та інституції, які представляють ідентичність країни. Тому ми хочемо надіслати сигнал солідарності та підтримки. Фільми є особливими свідченнями культурної ідентичності країни, які архіви мають зберігати. Багата культурна спадщина України має бути також доступною широкій громадськості в цій країні», – додала Андреа Хенгер, віце-президентка Федерального архіву.

Було відібрано три повнометражні та один короткометражний фільм, дві анімаційні та три документальні стрічки. За дослідженнями, деякі з цих фільмів збереглися лише у Федеральному архіві на сучасних носіях. До них належить дитячий фільм, який вважався втраченим, «Вітаю з переходом» (1932) української режисерки Іви Григорович, однієї з небагатьох жінок-кінематографісток України 1930-х років. Фільм «Більшовицькі звірства 21 серпня 1919 року або Київські дні терору» (1919) показує неприкрашену жорстокість громадянської війни.

Список усіх фільмів (за посиланням деякі з них можна переглянути онлайн на сайті Федерального Архіву Німеччини):

«Більшовицькі злочини 21 серпня 1919 року, або Дні київського терору» (1919), документальний

«Тамілла» (1927), ігровий

«Шкурник» (1929), ігровий

«Вітаю з переходом!» (1932), інровий

«Чванливе курча» (1936), анімація

«Про пана Лебеденка» (1936), інровий

«Прощання на крижині» (1938), анімація

«У колишньому гнізді мракобісся» (1938), документальний

«По Дніпру» (1940), документальний

«Відновлена колекція включає визначні твори, такі як роботи однієї з ранніх українських режисерок та приклади української анімації. Це важливі внески в українське кіно та його спадщину, що пропонують ширшу перспективу його історії та традицій як в Україні, так і на міжнародному рівні», – вважає Володимир Шейко, генеральний директор Українського інституту.

«Спільноти, які зазнають агресії, повинні мати голос, видимість і також мають підтримувати процеси, що визначають цивілізоване суспільство. Ми надзвичайно мотивовані тим, що, незважаючи на страшну війну, Центр Довженка веде професійну архівну та дослідницьку діяльність – завдяки великому внеску наших партнерів. Співпраця з Федеральним архівом у репатріації української кіноспадщини розпочалася задовго до війни, ще в 2014 році. Пристрасна робота українських та німецьких кінодослідників та архівістів допомогла нам заповнити прогалини в українському культурному процесі 1920-1930-х років. Ця унікальна придбана колекція дає нам відчуття єдності та нової енергії для захисту та плекання культурної ідентичності», – говорить Олена Гончарук, керівниця Національного центру Олександра Довженка.