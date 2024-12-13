Картина «2000 метрів до Андріївки» документує будні одного взводу

Режисер фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов, що приніс Україні премію «Оскар», завершив роботу над новим фільмом.

Картина «2000 метрів до Андріївки» документує будні одного взводу, який виконує надважливе завдання та має звільнити стратегічно важливе українське село від російської окупації.

«Чернов створив дивовижний фільм про жахливу красу визволення свого краю, водночас непохитно дивлячись на жах самої війни», – йдеться на сайті кінофестивалю Sundance, у межах якого має відбутись світова прем’єра стрічки.

Зйомки фільму стартували у вересні 2023 року, робота тривала майже 1,5 року. Над фільмом працювали продюсери Мішель Мізнер та Рейні Аронсон-Рат. Музичним продюсером став Сем Слейтер, лавреат премії «Греммі».

Нагадаємо, попередня картина Чернова «20 днів у Маріуполі» отримала безліч престижних премій, серед яких – BAFTA, премія Гільдії режисерів США, премія Української кіноакадемії та «Оскар» за найкращий документальний фільм.