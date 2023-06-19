У Чернівцях на фестивалі глядацького кіно «Миколайчук OPEN» поза конкурсом показали документальний фільм журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі».

Разом з фотографом Євгеном Малолєткою та колегами з АР режисер приїхав до міста за кілька годин до того, як перші бомби впали на нього. Дуже швидко знімальна група стала єдиними представниками міжнародних медіа у Маріуполі. Вони фіксували російські злочини, обстріли мирних кварталів, лікарні, пожежної частини, пологового будинку тощо.

Це те кіно, про яке на фестивалях зазвичай попереджають, що воно містить шокуючий контент. Попередили і на цьому, але ніхто не залишив зал.

«На це боляче дивитись. Але на це і має бути боляче дивитися», – говорить режисер. Так, і на це потрібно дивитись.

У фільмі ми бачимо не лише безпосередньо документальні кадри, ми можемо побачити також, як їх використовують у випусках новин різних телеканалів по всьому світу. Добровільним помічником журналістів стає маріупольський поліцейський Володимир, який ризикує життям заради того, щоб врятувати відзнятий матеріла та вивезти його з міста. Він впевнений, що побачивши на власні очі те, що робиться у Маріуполі, світ жахнеться і зробить все, щоб зупинити війну. Ці події відбувались більше року тому, ми не знаємо, що сталося з Володимиром, проте знаємо реакцію світу.

Кадр з фільму «20 днів у Маріуполі»

Журналісти більшість часу знімають у лікарні, тож ми практично не бачимо оборони міста (хоча знаємо, що Маріуполь тримався 86 днів). Проте бачимо, як діють для захисту та порятунку мешканців військові, лікарі, рятувальні та комунальні служби. «Я не можу говорити, бо розплачуся», – говорить літній комунальник, що опускає тіла у братську могилу.

Багато кадрів ми знаємо саме з телерепортажів Чернова та з фотографій Євгена Малолєтки, які без перебільшення облетіли увесь світ. Але у картині ми бачимо набагато більше. Фільм поділений на дні від початку вторгнення і супроводжується закадровою розповіддю Мстислава Чернова. Він говорить англійською, що підкреслює цільову аудиторію картини.

Кадр з фільму «20 днів у Маріуполі»

«20 днів у Маріуполі» отримав «Приз глядацьких симпатій» на кінофестивалі «Санденс» (2023) та безліч інших нагород. Українська прем’єра відбулась на початку червня на фестивалі Docudays UA, а скоро він має вийти в український прокат. Дистрибютор фільму «Артхаус Траффік» обіцяє дуже скоро оголосити дату.