Фото Євгена Малолєтки, на якому рятувальники та поліцейські рятують вагітну жінку після авіабомбардування пологового будинку в Маріуполі

Ввечері 8 травня у США оголосили переможців Пулітцерівської премії 2023 року. Переможцем у одній із категорій стала інформаційна агенція Associated Press, яку нагородили за роботу українських фотографів Євгена Малолєтки, Мстислава Чернова та Василіси Степаненко.

Агенція перемогла в номінації «За служіння суспільству». Майже три тижні на початку повномасштабного вторгнення українські журналісти журналісти Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василіса Степаненко та француженка Лорі Хіннат, які працювали для Associated Press, перебували в Маріуполі. Вони були єдиними журналістами в оточеному Маріуполі, які документували воєнні злочини Росії. Згодом їм вдалось таємно виїхати з Маріуполя з цивільними та вивезти техніку, фото й відео.

Зокрема вони фотографували пологовий будинок після влучання авіабомби, обстріли Росією іншої цивільної інфраструктури, роботу медиків місцевих лікарень.

«Журналісти AP виконували сміливу та важливу роботу в Україні протягом війни, приділяючи увагу, зокрема, людським жертвам конфлікту. Від розвіювання російської дезінформації до сприяння створенню гуманітарного коридору, їхня робота була неймовірною суспільною службою, і ми дуже раді, що вона була відзначена Пулітцерівською радою», – зазначила виконавча редакторка AP Джулі Пейс.

Додамо, що світлина Євгена Малолєтки з розбомбленого пологового в Маріуполі також перемогла у престижному фотоконкурсі World Press Photo та стала фотографією року.

Нагадаємо, що торік Пулітцерівський комітет присудив всім українським журналістам премію у спеціальній номінації «Особлива згадка» за їхню мужність, витривалість та відданість правдивому висвітленню подій під час вторгнення Владіміра Путіна в Україну.

Пулітцерівську премію заснував угорсько-американський журналіст і видавець Джозеф Пулітцер. Її вручають із 1917 року й вона є найпрестижнішою премію в журналістиці.