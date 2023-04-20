З розбомбленого пологового будинку в Маріуполі виносять поранену 32-річну вагітну Ірину Калініну, 9 березня 2022 року

Фотографія українського фотографа Євгена Малолєтки здобула найавторитетнішу премію для фотожурналістів – World Press Photo 2023. Про це повідомляється на сайті World Press Photo.

Вперше фотограф з України отримав найвищу нагороду на цьому конкурсі. Малолєтка сфотографував, як рятувальники та поліцейські виносять із пологового будинку в Маріуполі поранену вагітну жінку. Нею виявилася 32-річна Ірина Калініна.

Після поранення українка народила мертву дитину, а за пів години померла від отриманих травм.

Наприкінці березня фоторепортаж «Облога Маріуполя» Малолєтки також переміг у європейській категорії конкурсу World Press Photo, пише «Громадське».

Євген Малолєтка прибув до Маріуполя напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну та залишався у блокадному місті понад два тижні. Він та його колега Мстислав Чернов були єдиними журналістами, які документували наслідки обстрілів і блокаду Маріуполя російськими військами для міжнародних видань. Разом із ними була продюсерка Василіса Степаненко.

До слова, раніше українця Євгена Малолєтку визнали найкращим фотографом 2022 року за версією The Guardian. Євген був членом команди Associated Press та автором знаменитих фото про війну в Україні.