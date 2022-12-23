Євген Малолєтка відомий за своїми фото з найгарячіших точок російсько-української війни

Євгена Малолєтку визнали найкращим фотографом 2022 року за версією The Guardian. Про це повідомляється на сторінці видання.

Євген був членом команди Associated Press та автором знаменитих фото про війну в Україні. На початку року Євген документував події у Казахстані, але повернувся у січні додому через зростання загрози вторгнення росіян.

Команда Associated Press у складі Малолєтки, Мстислава Чернова і Василиси Степаненко виїхала до Маріуполя.

Вони прибули у місто за годину до початку повномасштабного вторгнення. Впродовж 20 днів команда фіксувала злочини Росії, але вимушена була поїхати через те, що окупанти почали розшукувати фотографів.

Після Маріуполя Євген продовжив працювати у гарячих точках: в Харкові, Ізюмі, Херсоні.