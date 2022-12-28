Три фото з України визнані найкращими за версією The Guardian
У топ-20 найкращих світлин року увійшли три українські
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Фотографії з України увійшли у перелік 20 найкращих світлин 2022 року за версією британського видання The Guardian. Історії цих знімків видання опублікувало на своєму сайті.
У рейтинг потрапили три світлини – від фотографа The Washington Post Сальвана Джорджеса, захисника «Азовсталі» Дмитра Козацького і харківського фотокора Сергія Бобока.
На фото Джорджеса зображене подружжя, яке прощається на залізничному вокзалі в Одесі, 5 березня. Фотограф йшов по перону, коли побачив світло з одного вікна. Біля вікна потягу стояв чоловік, який емоційно прощався з коханою через скло.
«Я відклав камеру. Це могло бути їхнє останнє прощання: я не мав права його переривати. Але чоловік мені кивнув, тож я почав фотографувати. Я помітив, що плачу за камерою. Коли потяг рушив, чоловік ішов за ним вздовж платформи. Коли він не встигав за цим, він повернувся до мене зі сльозами на очах. Ми стояли разом мовчки», – пригадує Сальван Джорджес.
Фото Сальвана Джорджеса/The Washington Post
Ще одне фото зі списку Guardian зробив захисник «Азовсталі» та колишній боєць полку «Азов» Дмитро Козацький з позивним «Орест» у Маріуполі 16 травня. На знімку зображений воїн у променях сонця на «Азовсталі» за кілька днів до виходу українських військових з території меткомбінату.
Фото Дмитра Козацького
Третє фото зробив харківський фотограф Сергій Бобок 3 квітня. На фото – весілля медсестри Анастасії Грачової та лікаря Антона Соколова. Весільна церемонія пройшла на станції метро «Університет», яку використовували як укриття. А весільну фотосесію закоханих провели серед зруйнованих будівель.
До слова, раніше українця Євгена Малолєтку визнали найкращим фотографом 2022 року за версією The Guardian. Євген був членом команди Associated Press та автором знаменитих фото про війну в Україні.