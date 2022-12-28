Фотографії з України увійшли у перелік 20 найкращих світлин 2022 року за версією британського видання The Guardian. Історії цих знімків видання опублікувало на своєму сайті.

У рейтинг потрапили три світлини – від фотографа The Washington Post Сальвана Джорджеса, захисника «Азовсталі» Дмитра Козацького і харківського фотокора Сергія Бобока.

На фото Джорджеса зображене подружжя, яке прощається на залізничному вокзалі в Одесі, 5 березня. Фотограф йшов по перону, коли побачив світло з одного вікна. Біля вікна потягу стояв чоловік, який емоційно прощався з коханою через скло.

«Я відклав камеру. Це могло бути їхнє останнє прощання: я не мав права його переривати. Але чоловік мені кивнув, тож я почав фотографувати. Я помітив, що плачу за камерою. Коли потяг рушив, чоловік ішов за ним вздовж платформи. Коли він не встигав за цим, він повернувся до мене зі сльозами на очах. Ми стояли разом мовчки», – пригадує Сальван Джорджес.

Фото Сальвана Джорджеса/The Washington Post

Ще одне фото зі списку Guardian зробив захисник «Азовсталі» та колишній боєць полку «Азов» Дмитро Козацький з позивним «Орест» у Маріуполі 16 травня. На знімку зображений воїн у променях сонця на «Азовсталі» за кілька днів до виходу українських військових з території меткомбінату.

Фото Дмитра Козацького

Третє фото зробив харківський фотограф Сергій Бобок 3 квітня. На фото – весілля медсестри Анастасії Грачової та лікаря Антона Соколова. Весільна церемонія пройшла на станції метро «Університет», яку використовували як укриття. А весільну фотосесію закоханих провели серед зруйнованих будівель.

Фото Сергія Бобка/AFP

До слова, раніше українця Євгена Малолєтку визнали найкращим фотографом 2022 року за версією The Guardian. Євген був членом команди Associated Press та автором знаменитих фото про війну в Україні.