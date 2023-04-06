Стрічка про блокаду Маріуполя й злочини росіян отримала приз у номінації «Standing Up»

Повнометражний документальний фільм «20 днів у Маріуполі» українського журналіста, письменника та режисера Мстислава Чернова став одним із переможців 47-го Міжнародного кінофестивалю у Клівленді (Огайо, США). Стрічка про блокаду Маріуполя й злочини росіян отримала приз у номінації «Standing Up», де змагаються фільми про важливі суспільні події, активізм, боротьбу за справедливість.

Це вже друга американська премія для дебютного фільму Чернова. У січні 2023 року «20 днів у Маріуполі» отримав Приз глядачів (Audience Award) на найбільшому в США фестивалі незалежного кіно Sundance. Також стрічка отримала премію Cinema for Peace (Берлін, Німеччина) в категорії «Найкращий документальний фільм». До того ж, фільм отримав дві нагороди престижної журналістської премії Royal Television Society 2023 (Великобританія) в номінаціях «Висвітлення міжнародних новин» і «Ексклюзив року», а персонально Мстислав Чернов — в номінації «Оператор року».

«20 днів у Маріуполі» створений Черновим, Associated Press і Frontline й розповідає, як Маріуполь переживав перші тижні російського вторгнення. Мстислав Чернов разом із фотографом Євгеном Малолєткою і продюсеркою Василісою Степаненко прибули в Маріуполь 24 лютого за годину до початку вторгнення як команда Associated Press. Вони фіксували все, що відбувається в місті, в тому числі гуманітарну катастрофу, викликану облогою, масові поховання мирних мешканців, злочини російських військ, роботу лікарів, першими показали світу наслідки бомбардування пологового будинку №3.

Також нагороду в Клівленді в категорії «Фільми з Центральної та Східної Європи» отримала ігрова стрічка «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука.

Нагадаємо, світова прем’єра «Памфіра» відбулась у програмі «Двотижневик режисерів» Каннського кінофестивалю.

Це історія колишнього контрабандиста Памфіра, що повернувся додому з заробітків. Проблеми у родині змусили його знову взятись за старе. Спойлерити тут не варто, адже сюжет є далеко не останньою складовою у картині.

Фільм уже встиг взяти участь в багатьох кінофестивалях та зібрати переконливий оберемок нагород.

Зараз фільм можна подивитись в українському прокаті. Після другого вікенду касові збори картини перевищили 6 млн грн.