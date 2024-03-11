Картина стала найкращим документальним фільмом.

Фільм Мстислава Чернова «20 днів в Маріуполі» отримав «Оскар». Він став найкращим документальним фільмом з версією Американської кіноакадемії. Це перший «Оскар» для України.

Разом з фотографом Євгеном Малолєткою та колегами з АР режисер приїхав до міста за кілька годин до того, як перші бомби впали на нього. Дуже швидко знімальна група стала єдиними представниками міжнародних медіа у Маріуполі. Вони фіксували російські злочини, обстріли мирних кварталів, лікарні, пожежної частини, пологового будинку тощо.

Багато кадрів ми знаємо саме з телерепортажів Чернова та з фотографій Євгена Малолєтки, які без перебільшення облетіли увесь світ. Чернов, Малолєтка та продюсерка картини Василіса Степаненко отримали за них Пулітцерівську премію.

Але у картині ми бачимо набагато більше. Фільм поділений на дні від початку вторгнення і супроводжується закадровою розповіддю Мстислава Чернова. Він говорить англійською, що підкреслює цільову аудиторію картини.

«20 днів у Маріуполі» отримав «Приз глядацьких симпатій» на кінофестивалі «Санденс» (2023), а також має нагороди BAFTA, нагороду Гільдії режисерів США та багато інших.

За словами Мстислава Чернова , будь-яка номінація або нагорода є лише доповненням до місії збереження таких важливих історій і гарантії, що вони не будуть забуті. У кожній своїй промові режисер наголошує, що хотів би аби цього фільму не було.

«Це перший “Оскар” в український історії. І для мене велика честь, але можливо я буду першим режисером на цій сцені, який скаже, що не хотів би робити цей фільм. Я хотів би поміняти його на те, щоб Росія не нападала на наші міста. Я віддав би все, щоб Росія не вбивала десятки тисяч українців, щоб вони звільнили всіх полонених. Я не можу змінити історію та минуле, але ми всі разом можемо зробити так, щоб історію виправити, і щоб правда перемогла, і щоб люди з Маріуполя і всі, хто віддали життя, щоб їх ніколи не забули, бо кіно формує спогади, спогади формують історію. Дякую всім. Слава Україні!», — сказав Мстислав Чернов.

Нагадаємо, минулого року у категорії «найкращий документальний фільм» номінувався «Будинок зі скалок» данського кінорежисера Сімона Леренга Вільмонта, знятий у спільному виробництві Данії, Швеції, Фінляндії та України. У 2016 році фільм Євгена Афінеєвського «Зима у вогні» про Майдан також був номінований.