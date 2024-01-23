Оголошено номінантів на премію «Оскар-2024». Переможців назвуть 11 березня. Український фільм «20 днів у Маріуполі» змагатиметься за перемогу у категорії «найкращий документальний фільм». Нагадаємо, з цього року почали діяти нові правила відбору номінантів у категорії «найкращий фільм». Всього розроблено 4 нові стандарти: один з акторів першого або другого плану повинен належати до недостатньо представленої расової або етнічної групи: бути темношкірим, латиноамериканцем, азіатом, жителем Близького Сходу тощо

щонайменше 30% акторського складу на другорядних ролях повинні бути від щонайменше двох недостатньо представлених груп: жінок, етнічних представників чи представників раси (окрім європеоїдної), ЛГБТ-спільноти або людей з інвалідністю;

основна тема чи сюжетна лінія картини повинна стосуватися недостатньо представлених груп;

на керівних та інших посадах повинні бути кілька представників недостатньо представлених груп; принаймні 30% знімальної групи мають складати представники недостатньо представлених груп. Щоб отримати номінацію, фільм повинен відповідати щонайменше двом з чотирьох стандартів. Номінанти на премію «Оскар» Найкращий фільм «Американське чтиво»

«Анатомія падіння»

«Барбі»

«Залишені»

«Вбивці квіткової повні»

«Маестро»

«Опенгеймер»

«Минулі життя»

«Бідолашні створіння»

«Зона інтересів» Найкращий документальний повнометражний фільм «20 днів у Маріуполі» (20 Days in Mariupol)

«Бобі Вайн: народний президент» (Bobi Wine: The People’s President)

«Вічна пам'ять» (The Eternal Memory)

«Чотири доньки» (Les filles d'Olfa)

«Вбити тигра» (To Kill a Tiger) Найкращий режисер Жюстін Тріє («Анатомія падіння»)

Мартін Скорсезе («Вбивці квіткової повні»)

Крістофер Нолан («Опенгеймер»)

Йоргос Лантімос («Бідолашні створіння»)

Джонатан Глейзер («Зона інтересів») Найкраща чоловіча роль Бредлі Купер («Маестро»)

Колман Домінго («Растин»)

Джеффрі Райт («Американське чтиво»)

Пол Джаматті («Залишені»)

Кілліан Мерфі («Опенгеймер») Найкраща жіноча роль Аннетт Бенінг («Наяд»)

Лілі Гладстоун («Вбивці квіткової повні»)

Сандра Хюллер («Анатомія падіння»)

Кері Малліган («Маестро»)

Емма Стоун («Бідолашні створіння») Найкраща чоловіча роль другого плану Стерлінг К. Браун («Американське чтиво»)

Роберт Де Ніро («Вбивці квіткової повні»)

Роберт Дауні-молодший («Опенгеймер»)

Райан Гослінг («Барбі»)

Марк Руффало («Бідолашні створіння») Найкраща жіноча роль другого плану Емілі Блант («Опенгеймер»)

Даніель Брукс («Колір пурпуровий»)

Америка Феррера («Барбі»)

Джоді Фостер («Наяд»)

Давайн Джой Рендольф («Залишені») Найкращий оригінальний сценарій «Анатомія падіння»

«Залишені»

«Маестро»

«Травень грудень»

«Минулі життя» Найкращий адаптований сценарій «Американське чтиво»

«Барбі»

«Опенгеймер»

«Бідолашні створіння»

«Зона інтересів» Найкращий мультфільм «Німона»

«Стихії»

«Хлопчик і чапля»

«Мрії робота»

«Людина-павук: Павутиння всесвіту» Музика (Оригінальна пісня) It Never Went Away («Американська симфонія»)

I'm Just Ken («Барбі»)

What Was I Made For? («Барбі»)

The Fire Inside (Flamin' Hot)

Wahzhazhe («Вбивці квіткової повні») Музика (Саундтрек) «Американське чтиво » (American Fiction)

«Індіана Джонс та реліквії долі» (Indiana Jones and the Dial of Destiny)

«Вбивці квіткової повні» (Killers of the Flower Moon)

«Оппенгеймер» (Oppenheimer)

«Бідолашні створіння» (Poor Things) Найкращий міжнародний фільм Японія, «Ідеальні дні» (Perfect days),

Німеччина, «Учительська» (Das Lehrerzimme)

Італія, «Я капітан» (Io Capitano)

Іспанія, «Снігове суспільство» (La Sociedad De La Nieve)

Велика Британія, «Зона інтересів» (The Zone of Interest) Найкраща операторська робота «El Conde»

«Вбивці квіткової повні»

«Маестро»

«Оппенгеймер»

«Бідолашні створіння» Найкращий звук «Творець» (The Creator)

«Маестро»

«Місія неможлива. Розплата. Частина перша» (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)

«Оппенгеймер»

«Зона інтересів» Візуальні ефекти «Творець»

«Годзілла. Мінус один» (Godzilla Minus One)

«Вартові Галактики 3» (Guardians of the Galaxy Vol. 3)

«Місія неможлива. Розплата. Частина перша

«Наполеон» Найкращий монтаж «Анатомія падіння»

«Залишені»

«Вбивці квіткової повні»

«Оппенгеймер»

«Бідолашні створіння» Найкраща робота художника-постановника «Барбі»

«Вбивці квіткової повні»

«Наполеон»

«Оппенгеймер»

«Бідолашні створіння Дизайн костюмів «Барбі»

«Вбивці квіткової повні»

«Наполеон»

«Оппенгеймер»

«Бідолашні створіння» Грим та зачіски «Ґолда» (Golda)

«Маестро» (Maestro)

«Оппенгеймер» (Oppenheimer)

«Бідолашні створіння» (Poor Things)

«Снігове суспільство» (La Sociedad De La Nieve) Найкращий анімаційний короткометражний фільм Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko Найкращий ігровий короткометражний фільм «Після» (The After)

«Непереможний» (Invincible)

«Лицар удачі» (Knight of Fortune)

«Червоний, білий та блакитний»

«Чудова історія Генрі Шугара» (The Wonderful Story of Henry Sugar) Найкращий документальний короткометражний фільм The ABCs of Book Banning

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