До теми
Оголошено номінантів на премію «Оскар-2024». Переможців назвуть 11 березня. Український фільм «20 днів у Маріуполі» змагатиметься за перемогу у категорії «найкращий документальний фільм».
Нагадаємо, з цього року почали діяти нові правила відбору номінантів у категорії «найкращий фільм». Всього розроблено 4 нові стандарти:
- один з акторів першого або другого плану повинен належати до недостатньо представленої расової або етнічної групи: бути темношкірим, латиноамериканцем, азіатом, жителем Близького Сходу тощо
- щонайменше 30% акторського складу на другорядних ролях повинні бути від щонайменше двох недостатньо представлених груп: жінок, етнічних представників чи представників раси (окрім європеоїдної), ЛГБТ-спільноти або людей з інвалідністю;
- основна тема чи сюжетна лінія картини повинна стосуватися недостатньо представлених груп;
- на керівних та інших посадах повинні бути кілька представників недостатньо представлених груп; принаймні 30% знімальної групи мають складати представники недостатньо представлених груп.
Щоб отримати номінацію, фільм повинен відповідати щонайменше двом з чотирьох стандартів.
Номінанти на премію «Оскар»
Найкращий фільм
- «Американське чтиво»
- «Анатомія падіння»
- «Барбі»
- «Залишені»
- «Вбивці квіткової повні»
- «Маестро»
- «Опенгеймер»
- «Минулі життя»
- «Бідолашні створіння»
- «Зона інтересів»
Найкращий документальний повнометражний фільм
- «20 днів у Маріуполі» (20 Days in Mariupol)
- «Бобі Вайн: народний президент» (Bobi Wine: The People’s President)
- «Вічна пам'ять» (The Eternal Memory)
- «Чотири доньки» (Les filles d'Olfa)
- «Вбити тигра» (To Kill a Tiger)
Найкращий режисер
- Жюстін Тріє («Анатомія падіння»)
- Мартін Скорсезе («Вбивці квіткової повні»)
- Крістофер Нолан («Опенгеймер»)
- Йоргос Лантімос («Бідолашні створіння»)
- Джонатан Глейзер («Зона інтересів»)
Найкраща чоловіча роль
- Бредлі Купер («Маестро»)
- Колман Домінго («Растин»)
- Джеффрі Райт («Американське чтиво»)
- Пол Джаматті («Залишені»)
- Кілліан Мерфі («Опенгеймер»)
Найкраща жіноча роль
- Аннетт Бенінг («Наяд»)
- Лілі Гладстоун («Вбивці квіткової повні»)
- Сандра Хюллер («Анатомія падіння»)
- Кері Малліган («Маестро»)
- Емма Стоун («Бідолашні створіння»)
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Стерлінг К. Браун («Американське чтиво»)
- Роберт Де Ніро («Вбивці квіткової повні»)
- Роберт Дауні-молодший («Опенгеймер»)
- Райан Гослінг («Барбі»)
- Марк Руффало («Бідолашні створіння»)
Найкраща жіноча роль другого плану
- Емілі Блант («Опенгеймер»)
- Даніель Брукс («Колір пурпуровий»)
- Америка Феррера («Барбі»)
- Джоді Фостер («Наяд»)
- Давайн Джой Рендольф («Залишені»)
Найкращий оригінальний сценарій
- «Анатомія падіння»
- «Залишені»
- «Маестро»
- «Травень грудень»
- «Минулі життя»
Найкращий адаптований сценарій
- «Американське чтиво»
- «Барбі»
- «Опенгеймер»
- «Бідолашні створіння»
- «Зона інтересів»
Найкращий мультфільм
- «Німона»
- «Стихії»
- «Хлопчик і чапля»
- «Мрії робота»
- «Людина-павук: Павутиння всесвіту»
Музика (Оригінальна пісня)
- It Never Went Away («Американська симфонія»)
- I'm Just Ken («Барбі»)
- What Was I Made For? («Барбі»)
- The Fire Inside (Flamin' Hot)
- Wahzhazhe («Вбивці квіткової повні»)
Музика (Саундтрек)
- «Американське чтиво » (American Fiction)
- «Індіана Джонс та реліквії долі» (Indiana Jones and the Dial of Destiny)
- «Вбивці квіткової повні» (Killers of the Flower Moon)
- «Оппенгеймер» (Oppenheimer)
- «Бідолашні створіння» (Poor Things)
Найкращий міжнародний фільм
- Японія, «Ідеальні дні» (Perfect days),
- Німеччина, «Учительська» (Das Lehrerzimme)
- Італія, «Я капітан» (Io Capitano)
- Іспанія, «Снігове суспільство» (La Sociedad De La Nieve)
- Велика Британія, «Зона інтересів» (The Zone of Interest)
Найкраща операторська робота
- «El Conde»
- «Вбивці квіткової повні»
- «Маестро»
- «Оппенгеймер»
- «Бідолашні створіння»
Найкращий звук
- «Творець» (The Creator)
- «Маестро»
- «Місія неможлива. Розплата. Частина перша» (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)
- «Оппенгеймер»
- «Зона інтересів»
Візуальні ефекти
- «Творець»
- «Годзілла. Мінус один» (Godzilla Minus One)
- «Вартові Галактики 3» (Guardians of the Galaxy Vol. 3)
- «Місія неможлива. Розплата. Частина перша
- «Наполеон»
Найкращий монтаж
- «Анатомія падіння»
- «Залишені»
- «Вбивці квіткової повні»
- «Оппенгеймер»
- «Бідолашні створіння»
Найкраща робота художника-постановника
- «Барбі»
- «Вбивці квіткової повні»
- «Наполеон»
- «Оппенгеймер»
- «Бідолашні створіння
Дизайн костюмів
- «Барбі»
- «Вбивці квіткової повні»
- «Наполеон»
- «Оппенгеймер»
- «Бідолашні створіння»
Грим та зачіски
- «Ґолда» (Golda)
- «Маестро» (Maestro)
- «Оппенгеймер» (Oppenheimer)
- «Бідолашні створіння» (Poor Things)
- «Снігове суспільство» (La Sociedad De La Nieve)
Найкращий анімаційний короткометражний фільм
- Letter to a Pig
- Ninety-Five Senses
- Our Uniform
- Pachyderme
- War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko
Найкращий ігровий короткометражний фільм
- «Після» (The After)
- «Непереможний» (Invincible)
- «Лицар удачі» (Knight of Fortune)
- «Червоний, білий та блакитний»
- «Чудова історія Генрі Шугара» (The Wonderful Story of Henry Sugar)
Найкращий документальний короткометражний фільм
- The ABCs of Book Banning
- The Barber of Little Rock
- Bear
- Island in Between
- The Last Repair Shop
- Nǎi Nai & Wài Pó