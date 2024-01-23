Традиційно напередодні оголошення номінантів на премію «Оскар» стали відомі претенденти на 43-ту щорічну антипремію «Золота малина». Ця нагорода «вшановує» найгірших акторів, режисерів, сценаристів та найгірші фільми року. Про це йдеться на офіційному сайті антипремії. Вручають «Золоту малину» напередодні церемонії нагородження «Оскаром», цього року це станеться 9 березня.

Нагадаємо, премія «Золота малина» за сумнівні досягнення в кінематографі заснована в 1980 році. Номінантів визначає однойменний фонд, до складу якого входять близько 700 осіб з майже усіх американських штатів і близько 20 країн. На неї висувають фільми, що вийшли на екрани США і Канади впродовж року. Статуетка, якою нагороджують переможців, виготовлена у формі пластикової моделі ягоди і покрита фарбою золотавого кольору. Її вартість – менше ніж 5 доларів.

Переможців визначають за підсумками голосування членів так званого Фонду Golden Raspberry Award Foundation (GRAF). До його складу входять понад 500 анонімних представників 12 країн, голосування відбувається поштою.

За всю історію вручення «Золотих малин» лише Геллі Беррі у 2004 році та Сандра Буллок у 2010 з'явилися на церемонію вручення антинагороди.

Найгірший фільм:

«Екзорцист. Вірянин»

«Нестримні 4»

«Мег 2: Западина»

«Шазам! Лють богів»

«Вінні-Пух: Кров та мед»

Найгірший актор:

Рассел Кроу («Екзорцист Ватикану»)

Він Дізель («Форсаж 10»)

Кріс Еванс («Без відповіді»)

Джейсон Стейтем («Мег 2: Безодня»)

Джон Войт («Мерсі»)

Найгірша актриса:

Ана де Армас («Без відповіді»)

Меган Фокс («Джонні та Клайд»)

Сальма Хайєк («Супер Майк: Останній танець»)

Дженніфер Лопес («Мати»)

Гелен Міррен («Шазам! Лють богів»)

Найгірший екранний дует: