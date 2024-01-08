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У Лос-Анджелесі відбулася 81-ша церемонія премії «Золотий глобус». Ведучим заходу став американський комік Джо Кой. Цією престижною нагородою відзначають найкращі фільми та серіали, зняті. у 2023 році. Переможців відзначають у 27 категоріях. До традиційного списку додали дві номінації: «Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні» та «За кінематографічні та касові досягнення». Найбільшу кількість номінацій очікувано дістала картина Ґрети Ґервіг «Барбі», яка претендує на перемогу в 10 категоріях. 8 номінацій у «Оппенгеймера» Крістофера Нолана. Серед серіалів найбільше номінацій, дев’ять, мають «Спадкоємці». Усі вони отримали статуетки, хоч і, зрозуміло, не увсіх номнаціях.
Найкращий драматичний фільм
Найкращий фільм в жанрі комедія або мюзикл
Найкращий міжнародний фільм
«Анатомія падіння» (Франція)
Найкращий режисер
Крістофер Нолан – «Оппенгеймер»
Найкращий сценарій
«Анатомія падіння» – Жюстін Тріє, Артур Гарарі
Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі
Кілліан Мерфі – «Оппенгеймер»
Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі
Лілі Гледстоун – «Вбивці квіткової повні»
Найкраща жіноча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія
Емма Стоун – «Бідолахи»
Найкраща чоловіча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія
Пол Джаматті – «Залишені»
Найкраща чоловіча роль другого плану
Роберт Дауні-молодший – «Оппенгеймер»
Найкраща жіноча роль другого плану
Да'Він Джой Рендольф – «Залишені»
Найкращий телевізійний драматичний серіал
«Спадкоємці»
Найкращий анімаційний фільм
«Хлопчик і чапля»
Найкращий телевізійний серіал у жанрі мюзикл або комедія
Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі
Кіран Калкін – «Спадкоємці»
Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі
Сара Снук – «Спадкоємці»
Найкраща жіноча роль у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія
Айо Едебірі – «Ведмідь»
Найкраща чоловіча роль у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія
Джеремі Аллен Вайт – «Ведмідь»
Кінематографічні досягнення та касові збори (нова номінація)
Найкращий мінісеріал або фільм, створений для телебачення
Сварка
Найкращий актор в мінісеріалі або фільмі, створеному для телебачення
Стівен Юн — Сварка
Найкраща актриса в мінісеріалі або фільмі, створеному для телебачення
Алі Вонг — Сварка
Найкраща оригінальна музика до фільму:
Людвіг Горанссон - Оппенгеймер
Найкраща оригінальна пісня:
Барбі - What Was I Made For? (Біллі Айліш)
Найкраще стендап-шоу для телебачення:
Рікі Джервейс, «Армагеддон»