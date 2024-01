У Лос-Анджелесі відбулася 81-ша церемонія премії «Золотий глобус». Ведучим заходу став американський комік Джо Кой. Цією престижною нагородою відзначають найкращі фільми та серіали, зняті. у 2023 році. Переможців відзначають у 27 категоріях. До традиційного списку додали дві номінації: «Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні» та «За кінематографічні та касові досягнення». Найбільшу кількість номінацій очікувано дістала картина Ґрети Ґервіг «Барбі», яка претендує на перемогу в 10 категоріях. 8 номінацій у «Оппенгеймера» Крістофера Нолана. Серед серіалів найбільше номінацій, дев’ять, мають «Спадкоємці». Усі вони отримали статуетки, хоч і, зрозуміло, не увсіх номнаціях.

Найкращий драматичний фільм

«Оппенгеймер»

Найкращий фільм в жанрі комедія або мюзикл

«Бідолахи»

Найкращий міжнародний фільм

«Анатомія падіння» (Франція)

Найкращий режисер

Крістофер Нолан – «Оппенгеймер»

Найкращий сценарій

«Анатомія падіння» – Жюстін Тріє, Артур Гарарі

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі

Кілліан Мерфі – «Оппенгеймер»

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі

Лілі Гледстоун – «Вбивці квіткової повні»

Найкраща жіноча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія

Емма Стоун – «Бідолахи»

Найкраща чоловіча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія

Пол Джаматті – «Залишені»

Найкраща чоловіча роль другого плану

Роберт Дауні-молодший – «Оппенгеймер»

Найкраща жіноча роль другого плану

Да'Він Джой Рендольф – «Залишені»

Найкращий телевізійний драматичний серіал

«Спадкоємці»

Найкращий анімаційний фільм

«Хлопчик і чапля»

Найкращий телевізійний серіал у жанрі мюзикл або комедія

«Ведмідь»

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі

Кіран Калкін – «Спадкоємці»

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі

Сара Снук – «Спадкоємці»

Найкраща жіноча роль у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія

Айо Едебірі – «Ведмідь»

Найкраща чоловіча роль у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія

Джеремі Аллен Вайт – «Ведмідь»

Кінематографічні досягнення та касові збори (нова номінація)

Барбі

Найкращий мінісеріал або фільм, створений для телебачення

Сварка

Найкращий актор в мінісеріалі або фільмі, створеному для телебачення

Стівен Юн — Сварка

Найкраща актриса в мінісеріалі або фільмі, створеному для телебачення

Алі Вонг — Сварка

Найкраща оригінальна музика до фільму:

Людвіг Горанссон - Оппенгеймер

Найкраща оригінальна пісня:

Барбі - What Was I Made For? (Біллі Айліш)

Найкраще стендап-шоу для телебачення:

Рікі Джервейс, «Армагеддон»