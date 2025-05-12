У Львові традиційно чимало цікавих концертів, лекцій, зустрічей. Особливу увагу цього тижня привертаються такі великі та популярні події, як фестиваль «Віртуози» та День музеїв.

12 травня, понеділок

Концерт «Музика світів Хаяо Міядзакі від Lumos Orchestra»

Його історії надзвичайно добрі, чутливі та емоційні. Цікаві та любі і дітям, і дорослим. Його мистецтво анімації отримало багато світових нагород, серед яких і премії «Оскар». Йдеться про фільми Хаяо Міядзакі.

У мультфільмах звучить музика Джо Хісаіші, яку виконає Lumos Orchestra. «Віднесені привидами» (на головному фото), «Мандрівний замок Хаула», «Принцеса Мононоке», «Навсікая з Долини Вітрів», «Мій сусід Тоторо» (на фото), «Небесний замок Лапута», «Порко Россо», «Рибка Поньо на кручі», «Вітер дужчає», «Відьмина служба доставки», «Хлопчик і чапля», «Позичайка Аріетті», «Шепіт серця» – усі найкращі анімаційні стрічки, руку до яких доклали Міядзакі та студія Ґіблі, зібрані в одному концерті!

Львівська національна філармонія, 19:00

13 травня, вівторок

Лекція Андрія Бокотея «Володимир Дідушицький і його історія»

Захід присвячений 200-річчю від дня народження графа Володимира Дідушицького (на фото), науковця, мецената та засновника Природознавчого музею у Львові. Андрій Бокотей, доктор біологічних наук, професор Львівського національного університету імені Івана Франка та провідний науковий співробітник Державного природознавчого музею НАН України, розповість про походження родини Дідушицьких, його навчання, юнацьке захоплення природою, колекціонування природничих, етнографічних та археологічних цінностей, а також про музейну збірку та рідкісні експонати.

У лекції також буде висвітлено півторастолітню історію музею, його сучасну структуру, проблеми, здобутки, актуальну експозицію та науково-просвітницькі проєкти.

Львівський фотомузей, 18:00

Концерт «Музика Криму. Емоційний фортепіанний концерт. Джеміль Каріков»

Джеміль Каріков, талановитий композитор, фольклорист та мультиінструменталіст, перенесе слухачів у світ мелодій та ритмів, що пробуджують пам'ять про культурну спадщину кримських татар та їхню неповторну ідентичність. Цього вечора звучатимуть авторські пʼєси для фортепіано Джеміля Карікова. Цей концерт є символом єдності та солідарності з кримськотатарським народом, музичним мостом до розуміння його багатогранної історії.

Виконавець:

Джеміль Каріков – фортепіано

Програма:

Джеміль Каріков:

Пʼєси з Альбому для дітей та юнацтва

Обробки народної музики з альбому «Мелек дефтері» («Зошит янгола»)

Пʼєси з альбому «Айди, уста, айди чал» («Давай, музико, зіграй!»)

Турецький альбом

Пʼєси з Джазового альбому

Львівський органний зал, 19:00

14 травня, середа

Показ танцювального перформансу Ріти Ліри і Дар’ї Коваль «Вічне Повернення»

Під час танцювального перформансу Ріти Ліри і Дар’ї Коваль «Вічне Повернення» танцівниці використовують різні моделі циклічності, щоб зрозуміти, чи можливо знайти слабке місце в циклі конфліктів, зруйнувати його та створити нову історію.

Вічне Повернення – це дуетна танцювальна вистава, у якій українські танцівниці у співпраці із вченим-фізиком та французькими візуальними митцями досліджують концепції циклічності в природі та історії людства, зокрема циклічність війн.

Вони звертаються до концепції «вічного повернення» Ніцше, а також робіт французького історика Фернана Броделя, фізиків Луї де Бройля та Саді Карно.

Робота над проєктом почалася на резиденції в Національному театрі Шайо в Парижі у жовтні 2024 року.

Композиторка: Яна Шлябанська

Візуальні митці: Себастьєн Мерсьє, Фабріс Старзінскас

Світлова дизайнерка: Гелена Кайшета.

Jam Factory Art Center, 19:00

15 травня, четвер

Літературний вечір «Іздрик»

Один з найяскравіших представників сучасного українського письменства підготував програму з улюблених творів. Це буде справжній діалог з митцем, чиї тексти стали культовими. Іздрик – лауреат Шевченківської премії, автор чудової поезії. Деякі його вірші стали текстами пісень відомих виконавців, зокрема гуртів «Фіолет» та «Мертвий Півень». Але послухати їх у виконанні самого автора –особлива насолода.

Палац культури залізничників «Рокс», 18:30

16 травня, п’ятниця

Концерт ««Цей фольк, цей фольк...». Хор Гомін»

Львівський хор «Гомін» підготував нову програму, яку можна схарактеризувати одним словом – фольк.

У програмі концерту – унікальне поєднання автентичного фольклору та сучасних інтерпретацій. Можна буде почути знайомі з дитинства пісні («Ой ходить сон», «Порізала пальчик», «Ой зійди, зійди ти, зіронька вечірняя», «Ти казала»), які набувають нового звучання у виконанні хору «Гомін» під керівництвом Вадима Яценка.

Від колискових до запальних гуцульських мотивів народна пісня звучить актуально та натхненно.

Львівський органний зал, 19:00

17 травня, субота

Концерт «Еверест Канчелі»

Посол доброї волі ЮНІСЕФ грузинський диригент Ніколас Рачвелі та оркестр «INSO-Львів» презентують унікальний проект «Еверест Канчелі».

Концерт відбудеться у межах Міжнародного фестивалю «Віртуози 44».

Прозвучать прем'єри творів: «Листи до друзів» для кларнета, фортепіано та струнного оркестру та музика до театральної постановки «Кавказьке крейдяне коло» та інші твори.

Концерт обʼєднає найкращих друзів Гії Канчелі (на фото). Його твори виконають. знамениті солісти, музиканти: канадський кларнетист Юліан Мілкіс, учень Бенні Гутмана, Георгій Цагарелі грузинський альтист улюбленець Гії Олександровича, Ніколас Рачвелі – диригент, що відчуває та інтерпретує музику великого маестро.

Перший візит Гія Канчелі до Львова відбувся 2014 року, коли композитор побував на авторському концерті, організованому Львівською філармонією в рамках фестивалю сучасної музики «Контрасти».

Диригуватиме концертом грузинський диригент, художній керівник Національного симфонічного оркестру Грузії, а також відомий інтерпретатор музики Гії Канчелі Ніколас Рачвелі.

Львівська національна філармонія, 18:00

18 травня, неділя

Міжнародний день музеїв у Львові

Щороку, 18 травня, Львів приєднується до відзначення Міжнародного дня музеїв. Понад сорок років цю традицію і ініціативу Міжнародної ради музеїв ICOM підтримує близько півтори сотні країн. З цієї нагоди 25 музеїв Львова та Львівщини розробили спеціальну програму.

Тема цьогорічного Міжнародного дня музеїв: «Майбутнє музеїв у спільнотах, що швидко змінюються», визначена міжнародною радою музеїв ICOM.

Повну програму можна знайти за посиланням.