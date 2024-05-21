Почесну нагороду у Каннах отримав Горо Міядзакі

Студія Ghibli, заснована легендарний японським аніматором Хаяо Міядзакі отримала почесну «Золоту пальмову гілку» на 77-му Каннському кінофестивалі.

Член журі, іспанський режисер Хуан Антонія Байона, вручив нагороду Горо Міядзакі, режисеру та директору з творчого розвитку Ghibli.

«Ми всі зібралися тут, тому що ми закохані в це анімаційне кіно з Японії. Ми вперше вирішили присудити почесну «Золоту пальмову гілку» не митцю, а студії – та ще й якій! – в особі Горо Міядзакі», – наголосив арт-директор Каннського фестивалю Тьєррі Фремо.

Співзасновник Ghibli разом із Ісао Такахатою та Токумою Шотенетом Хаяо Міядзакі не зміг приїхати до Канн, але хотів подякувати фестивалю та шанувальникам студії у відеозверненні. Його син Горо отримав нагороду

Перед церемонією нагородження добірка найкращих моментів із фільмів студії дозволила присутнім згадати усю винахідливість студії.

Тож пропонуємо згадати сім її найвідоміших фільмів, і навіть якщо ви не маєте змоги відвідати Каннський фестиваль, поринути у всю красу цієї унікальної анімації.

«Навсікая з Долини вітрів», 1984

«Навсікая з Долини вітрів» заснована на однойменній манзі самого Міядзакі і порушує знайомі всім любителям фільмів Ghibli питання екології та згубного впливу людства на природу. Дія розгортається в постапокаліптичному світі, де ворогуючі королівства борються не тільки один з одним, а й із навколишнім середовищем, яке після ядерної війни заполонили гігантські комахи-мутанти.

«Мій сусід Тоторо», 1988

Фільм розповідає про двох сестер, Сацукі та Мей, які разом із батьком переїжджають до старого сільського будинку. Дівчатка знайомляться з духами лісу на чолі з їхнім привабливим повелителем на ім'я Тоторо (який став логотипом студії). Разом вони переживають захоплюючі пригоди.

«Принцеса Мононоке», 1997

«Недитяча» картина про руйнівну силу людини, яка заради власних інтересів готова знищити все на своєму шляху. Молодий принц Аситака, який накликав на себе після вбивства вепря прокляття, втягнутий у конфлікт між лісовими богами та пані Ебосі, правителькою Залізного міста. Дорогою він також зустрічає Мононоке, дівчину, виховану вовками.

«Віднесені привидами», 2001

Мабуть, один із найвідоміших фільмів студії, який приніс режисерові «Оскар» та став найкасовішим фільмом в історії японського кінопрокату. Це ідеальне поєднання фентезі, японського фольклору та історії дорослішання дівчинки Тихіро, яка опинилася віч-на-віч із потойбічним світом.

«Ходячий замок», 2004

Фільм заснований на однойменному романі британської письменниці Діани Вінн Джонс. Відьма Пустоші перетворює юну і боязку Софі на стару, приревнувавши її до прекрасного, але інфантильного чарівника на ім'я Хаул. Ставши старою, Софі виявляє в собі невідому раніше силу і сміливість і допомагає Хаулу стати впевненим у собі.

«Вітер міцнішає», 2013

Молодий інженер Дзиро Хорікосі з дитинства мріє сконструювати ідеальний літак. Передчуття світової катастрофи, яке посилюється, переплітається з ніжністю першого кохання, роздумами про творчу свободу і пошуками сенсу життя.

«Хлопчик і чапля», 2023

«Хлопчик і чапля отримав «Оскар» та зібрав понад 167 млн доларів по всьому світу. Це вже третя статуетка для Міядзакі.

Напівавтобіографічна історія розповідає про 12-річного хлопчика Махіто Макі, який після загибелі матері під час війни переїжджає до тітки у віддалений заміський будинок. Згодом він зустрічає чаплю, яка проводить його до фантастичної «країни див‎».