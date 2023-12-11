У понеділок, 11 грудня, оголосили номінантів на 81-шу премію «Золотий глобус». Цією престижною нагородою відзначають найкращі фільми та серіали, зняті. у 2023 році. Переможців відзначають у 27 категоріях. Найбільшу кількість номінацій очікувано дістала картина Ґрети Ґервіг «Барбі», яка претендує на перемогу в 10 категоріях. 8 номінацій у «Оппенгеймера» Крістофера Нолана. Серед серіалів найбільше номінацій, дев’ять, мають «Спадкоємці».

Найкращий драматичний фільм

Найкращий фільм в жанрі комедія або мюзикл

Найкращий режисер

Бредлі Купер – «Маестро»

Ґрета Ґервіг – «Барбі»

Йоргос Лантімос – «Бідолахи»

Крістофер Нолан – «Оппенгеймер»

Мартін Скорсезе – «Вбивці квіткової повні»

Селін Сонг – «Минулі життя»

Найкращий сценарій

«Барбі» – ҐГрета Ґервіг, Ноа Баумбах

«Бідолахи» – Тоні Макнамара

«Оппенгеймер» – Крістофер Нолан

«Вбивці квіткової повні» – Ерік Рот, Мартін Скорсезе

«Минулі життя» – Селін Сонг

«Анатомія падіння» – Жюстін Тріє, Артур Гарарі

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі

Бредлі Купер – «Маестро»

Кілліан Мерфі – «Оппенгеймер»

Леонардо Ді Капріо – «Вбивці квіткової повні»

Колман Домінго – «Растін»

Ендрю Скотт – «Незнайомці»

Баррі Кеоган – «Солтберн»

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі

Лілі Гледстоун – «Вбивці квіткової повні»

Кері Малліган – «Маестро»

Сандра Гюллер – «Анатомія падіння»

Аннетт Бенінг – «Наяд»

Грета Лі – «Минулі життя»

Кейлі Спейні – «Прісцилла»

Найкраща жіноча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія

Фантазія Барріно – «Барва пурпурова»

Дженніфер Лоуренс – «Без образ»

Наталі Портман – «Травень, грудень»

Альма Пейсті – «Опале листя»

Марго Роббі – «Барбі»

Емма Стоун – «Бідолахи»

Найкраща чоловіча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія

Ніколас Кейдж – «Сценарій мрії»

Тімоті Шаламе – «Вонка»

Метт Деймон – «Ейр»

Пол Джаматті – «Залишені»

Хоакін Фенікс – «Усі страхи Бо»

Джеффрі Райт – «Американське чтиво»

Найкраща чоловіча роль другого плану

Віллем Дефо – «Бідолахи»

Роберт Де Ніро – «Вбивці квіткової повні»

Роберт Дауні-молодший – «Оппенгеймер»

Райан Гослінг – «Барбі»

Чарльз Мелтон – «Травень, грудень»

Марк Руффало – «Бідолахи»

Найкраща жіноча роль другого плану

Емілі Блант – «Оппенгеймер»

Даніель Брукс – «Барва пурпурова»

Джоді Фостер – «Наяд»

Джуліанна Мур – «Травень, грудень»

Розамунд Пайк – «Солтберн»

Да'Він Джой Рендольф – «Залишені»

Найкращий телевізійний драматичний серіал

«1923»

«Корона»

«Дипломатка»

«Останні з нас»

«Ранкове шоу»

«Спадкоємці»

Найкращий анімаційний фільм

«Хлопчик і чапля»

«Стихії»

«Людина-павук: По той бік павутиння»

«Брати Супер Маріо в кіно»

«Судзуме»

«Бажання»

Найкращий телевізійний серіал у жанрі мюзикл або комедія

«Ведмідь»

«Тед Лассо»

«Початкова школа Еббот»

«Бути присяжним»

«Вбивства в одній будівлі»

«Баррі»

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі

Педро Паскаль – «Останні з нас»

Кіран Калкін – «Спадкоємці»

Джеремі Стронг – «Спадкоємці»

Брайан Кокс – «Спадкоємці»

Гарі Олдман – «Повільні коні»

Домінік Вест – «Корона»

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі

Гелен Міррен – «1923»

Белла Ремсі – «Останні з нас»

Кері Рассел – «Дипломатка»

Сара Снук – «Спадкоємці»

Імельда Стонтон – «Корона»

Емма Стоун – «Прокляття»

Найкраща жіноча роль у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія

Айо Едебірі – «Ведмідь»

Наташа Ліонн – «Покерфейс»

Квінта Брансон – «Початкова школа Еббот»

Рейчел Броснахан – «Дивовижна місіс Майзел»

Селена Гомес – «Вбивства в одній будівлі»

Ель Фаннінг – «Велика»

Найкраща чоловіча роль у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія