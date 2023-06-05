По завершенню 76-го Каннського фестивалю цікаво нарешті подивитись кіно, про яке так багато говорили та писали. Ми зібрали ті фільми, які вийдуть в прокат. Спойлер: ми побачимо і конкурсні, і позаконкурсні картини, а головне – лауреата «Золотої пальмової гілки».

Першим в прокат вийде фільм, який закривав фестиваль. Уже 15 червня можна буде подивитись нову анімацію студії Pixar «Стихії». Уявімо місто, у якому разом живуть представники різних стихій: повітря, землі, води та вогню. Звісно, могли б жити окремо та не травмувати одне одного випадковими дотиками, але ж разом краще. Ембер Люмен, типова представниця стихії вогню, якось випадково зустрілася із Вейдом, хлопцем зі стихії води. Ембер та Вейд повні протилежності, однак у бурхливому різноманітті міста вони починають знаходити у собі спільні риси. Для режисера Пітера Сона це другий повнометражний мультфільм у кар’єрі. Разом з тим, Сон має чималий досвід. Він працює у Pixar з 2003 року, був продюсером та сценаристом «У пошуках Немо», брав участь в усіх проектах студії, а у 2013 році став керівником творчого колективу. У Каннах фільм показали поза конкурсом.

22 червня стартує «Астероїд-Сіті», яскрава фантазія Веса Андерсона, у якій він пародіює американські телешоу 1950-х. Події розгортаються у 1955 році у вигаданому американському містечку. Колись давно неподалік впав астероїд. Ця подія неабияк надихає місцевих жителів уважно вдивлятися у зоряне небо. Щороку у містечку збираються любителі астрономії та майбутні дослідники космосу. Під час однієї з таких зустрічей відбулася подія, яка може суттєво змінити плин історії.

Андерсон, здавалося б, уже дійшов до піка свого стилю. Проте на самій вершині він намагається знайти ще щось, вигадувати та імпровізувати. Виходить не завжди змістовно, проте максимально зірково: у картині знімались Том Генкс, Скарлетт Йоганссон, Едрієн Броуді, Віллем Дефо, Марґо Роббі, Едвард Нортон та багато інших, не менш відомих акторів та актрис.



Традиційно компанія «Артхаус Трафік» стане лідером за кількістю «каннського» кіно. Цього разу вона обіцяє показати тринадцять фільмів з різних програм. І головне – лауреата «Золотої пальмової гілки» «Анатомія падіння» (на головному фото).

Режисерка фільму Жюстін Тріє стала третьою в історії жінкою, яка отримала головну нагороду Канн. Події трилера розгортаються довкола письменниці, чоловік якої загадково гине, впавши з вікна. Героїню підозрюють у вбивстві, а єдиний свідок трагедії, її незрячий син, починає сумніватися в невинності матері.

Також у прокат вийде володар Призу журі, без сумніву один із найкращих фільмів конкурсу, трагікомедія «Опале листя» фінського режисера Акі Каурісмякі. Це історія двох самотніх людей, які зустрілись і отримали шанс на кохання. Їх роман розвивається на тлі новин про війну Росії проти України, що чітко розставляє акценти у традиційному для Каурісмякі позачасовому просторі.

«Я не зміг би зняти фільм під час війни, не коментуючи її, тож я коментую її з радіо. Це любовна історія, бо я не міг зробити нічого іншого, бо ця кривава війна потребує історій кохання», – зазначив режисер.



Виконавець головної ролі в «Ідеальних днях» Кодзі Якусьо отримав нагороду як Найкращий актор. Стрічка триразового номінанта на «Оскар» Віма Вендерса («Сіль землі», «Небо над Берліном») розповідає про чоловіка, який чистить громадські вбиральні у Токіо, залишаючи собі вільний час для читання книг, вирощування дерев та спостереження за людьми довкола.

«Про суху траву» – вже восьма картина турецького режисера Нурі Більге Джейлан, яка потрапила в програму Каннського фестивалю (у 2014 році режисер став лауреатом Золотої пальмової гілки за «Зимову сплячку»). За акторську роботу в цьому фільмі отримала приз Мерве Діздар, виконавиця ролі вчительки сільської школи. Це також один із найсильніших та водночас недооцінених картин основного конкурсу. Добре, що фільм зможуть оцінити українські глядачі.



«Химера» – фільм італійки Аліче Рорвахер, режисерки фільмів «Диво» та «Щасливий Лазар». Це комедія про археологів і чорний ринок історичних артефактів. Цікавий фільм з надзвичайним італійським колоритом.



У прокат також вийде історична драма «Викрадений» італійського режисера Марко Беллоккйо. Ця історія Едгардо Мортарі, єврейського хлопчика, який живе у Болоньї і якого у 1858 році, після таємного хрещення, було силоміць забрано з родини, щоб виховуватися як християнина, перегукується з історіями викрадення росіянами українських дітей. Збожеволілі батьки Едгардо роблять все, щоб повернути сина. Ця боротьба незабаром набуває політичного характеру. Але папа не погоджується повернути дитину.

Трагікомедія «Клуб Зеро» австралійки Джесіки Гаузнер («Малюк Джо») з несподівано лякаючою Мією Васіковські у головній ролі («Аліса у Дивокраї»). Вона грає вчительку, яка намагається запровадити здорове харчування, а по суті створює секту.

«Як зайнятися сексом» — повнометражнийповнометражний дебют британської режисерки Моллі Меннінг Вокер, що переміг у «Особливий погляд». Це провокаційна драма про трьох подруг-підлітків, які пускаються берега у своїй закордонній подорожі після шкільних іспитів.

Фільм-відкриття програми «Особливий погляд» – «Королівство Тварин» – пригодницька фантастика Томаса Кейлі про вірус, що перетворює людей на тварин. У фільмі зіграли Ромен Дюріс та Адель Екзаркопулос.

«Природа кохання» — романтична комедія від канадської режисерки Монії Шокрі з програми «Особливий погляд» про кохання професорки філософії та різнороба.

Також у прокат вийдуть мелодрама «Однієї ночі» Алекса Лутца та кримінальна історична драма «Поселенці» Феліпе Гальвеса з програми «Особливий погляд», а також драма «Солодкий схід» Шона Прайса Вільямса з Двотижневика режисерів.



Дати виходу в українських кінотеатрах гітів 76-го Каннського фестивалю будуть оголошені незабаром.

А от дати виходу ще двох позаконкурсних картин вже відомі: з 15 липня можна буде побачити нового «Індіану Джонса», де 80-річному Гаррісону Форду знову доведеться брати батіг та коричневий капелюх. Актор зізнався, що спецефекти (зокрема з його омолодження) були такими, що вразили його самого. Це перший фільм франшизи, до речі, який не знімав Стівен Спілберг. І, кажуть, взагалі останній.



А з 19 жовтня можна буде побачити один із найкращих та найочікуваніших каннських гітів – «Вбивці квіткової повні». Детективна історія про вбивство корінних жителів Сполучених Штатів - племені Осейджу у 1920-х, що призвела до масштабного розслідування ФБР. І, попри історичну відстань, це дуже актуальний фільм. Адже Леонардо Ді Капріо віртуозно зіграв роль людини, яка просто виконувала накази. І він ніяк тепер не може збагнути: а що ж він зробив не так? Йому ж наказали.

Крім Ді Капріо у фільмі також знявся ще один улюбленець Скорсезе Роберт Де Ніро. Саме він зіграв головну роль у «Таксисті», що приніс Скорсезе «Золоту пальмову гілку». Цього разу картину показали поза конкурсом.

Ось такий насичений кінорік чекає на глядачів. І, звичайно, в міру того, як ці картини виходитимуть у прокат, ми розповідатимемо про них докладніше,