Скорсезе побажав Україні миру та демократії

У Каннах під час прес-конференції американський режисер Мартін Скорсезе відповів на запитання, що він думає про війну, яку Росія розв’язала проти України. Він наголосив, що Росія повертається у 30-ті роки ХХ століття і що потрібно підтримувати Україну, яка прагне до демократії. На відміну від потужної промови на підтримку України на україців у січні 2023 року цього разу він не був таким палким. Проте його переконання лишились незмінними.

«Росія зараз справвляє дуже гнітюче враження, дуже гнитюче. Зараз майже не залишилось людей, які пам’ятають ІІ Світову війну. Молоде покоління не пам’ятає. Найбільшою цінністю я вважаю свободу слова. Ви можете мати супротивника, але не потрібно труїти його чи якось інакше вбивати. Ви хочете жити в іншій культурі. Звичайно, і західна культура має свої негативні моменти. Споживацтво, переконання, що гроші найважливіші, а так не повинно бути. Але я все ще відчуваю, що вона має сенс. Ми повинні підтримувати країни, які намагаються відстоювати демократію. Тому що те, що відбувається зараз у Росії нагадує мені 1930-ті роки, коли демократія зникла, і прийшли фашизм та комунізм. Повторю, я вважаю, що свобода слова є найважливішою. Вона не означає кричати "Пожежа!" у переповненому театрі, коли немає вогню. Це свобода виражати себе та жити таким життям, яке іноді буває досить важким, радісним і важким. Я хочу, щоб настав мирний час», – наголосив Скорсезе.

Нагадаємо, саме Скорсезе виступив на концерті у Нью-Йорку, присвяченому 100-річчю «Щедрика» у США.

Фільм є потужною розповіддю про винищення корінного населення США (кадр з фільму)

У Канни режисер привіз свій новий довгоочікуваний фільм «Вбивці квіткового місяця». На Каннському фестивалі його фільми не показували з 1976 року, коли «Таксист» отримав «Золоту пальмову гілку». Цього разу картину показали поза конкурсом.

Три з половиною години режисер розповідає про вбивства корінного населення Північної Америки, індіанців племені осейдж. На землі, куди їх переселив уряд США, знайшли нафту. Тож корінні американці були практично винищені. Паралельно режисер розповідає про перші спроби розслідування ФБР.

Мабуть, це найсильніший та найжорсткійший фільм про геноцид корінного населення, єдиним недоліком якого можна вважати хронометраж. Хоча це не точно.

Фільм засновано на науково-популярній книзі Девіда Грана «Вбивці квіткового місяця. Нафта. Гроші. Кров». Попри глобальність теми у центрі уваги режисера залишається маленька людина з її бідами та радостями. У картині зіграли улюблені актори Скорсезе Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро. В український прокат фільм обіцяють випустити цього року.

Корінні американці також знають гасло Glory to Ukraine

А поки тривала прем'єра фільму Скорсезе, на Круазетт лунало Glory to Ukraine. Виявилось, це гасло знають корінні американці, що знімались у картині Лісандро Алонсо «Еурека».

Фото Катерини Сліпченко