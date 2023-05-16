Майкл Дуглас, Катрін Деньов та Ума Турман на відкритті фестивалю

У Каннах урочисто розпочався 76-й Каннський кінофестиваль. Французька акторка Катрін Деньов, яка мала оголосити фестиваль відкритим, зазначила у виступі, що її серце болить за Україну. Вона прочитала вірш Лесі Українки «Надія» (звісно, у перекладі французькою). Це було тепло, неформально та зворушливо. Зал зустрів виступ акторки оваціями. Нагадаємо, минулого року під час відкриття фестивалю з відеозверненням виступив президент України Володимир Зеленський.

Catherine Deneuve supports Ukraine pic.twitter.com/F8q2nhdJMZ — ᴀᴍɪɪ (@merylmarylue) May 16, 2023

Цього року Деньов, завсідниця Канн, є його своєрідним талісманом. Саме її обрали для офіційної фестивальної афіші. На чорно-білому кадрі зовсім юна Катрін Деньов зображена під час зйомок фільму «Капітуляція» Алена Кавальє 1968 року.

Ведучою церемонії відкриття була донька Деньов К’яра Мастрояні. Вона запросила на сцену журі на чолі зі шведським режисером Рубеном Еслундом, а також оголосила нового почесного володаря «Золотої пальмової гілки», яку вручають за внесок у професію. Цього року ним став американський актор Майкл Дуглас. Вручила його відзнаку акторка Ума Турман. До слова, володаркою першого такого почесного призу була знову ж таки Катрін Деньов.

78-річний Дуглас приїхав в Канни з дружиною, акторкою Кетрін Зета-Джонс та донькою Керіс.

Триватиме фестиваль до 27 травня.