Катрін Деньов відкрила Каннський фестиваль віршем Лесі Українки
У Каннах урочисто розпочався 76-й Каннський кінофестиваль. Французька акторка Катрін Деньов, яка мала оголосити фестиваль відкритим, зазначила у виступі, що її серце болить за Україну. Вона прочитала вірш Лесі Українки «Надія» (звісно, у перекладі французькою). Це було тепло, неформально та зворушливо. Зал зустрів виступ акторки оваціями. Нагадаємо, минулого року під час відкриття фестивалю з відеозверненням виступив президент України Володимир Зеленський.
Ведучою церемонії відкриття була донька Деньов К’яра Мастрояні. Вона запросила на сцену журі на чолі зі шведським режисером Рубеном Еслундом, а також оголосила нового почесного володаря «Золотої пальмової гілки», яку вручають за внесок у професію. Цього року ним став американський актор Майкл Дуглас. Вручила його відзнаку акторка Ума Турман. До слова, володаркою першого такого почесного призу була знову ж таки Катрін Деньов.
78-річний Дуглас приїхав в Канни з дружиною, акторкою Кетрін Зета-Джонс та донькою Керіс.
Триватиме фестиваль до 27 травня.