Першим фільмом, який змогли подивитись глядачі у Каннах стала картина «Жанна дю Барі» («Фаворитка»). Режисерка Майвен («Мій король», «Поліція) сама зіграла головну роль, підсиливши костюмовану драму участю Джонні Деппа, П’єра Рішара, Мелвіла Пупо, Паскаля Грегорі та інших.



Фільм вийшов суперечливим: Майвен зробила відчайдушну спробу поєднати історичне кіно та сучасний погляд на життя при дворі Людовіка XV. З пристрастю вона вибудовує кадри в розкішних інтер’єрах Версалю. Майвен пробує також щедро приправити драму іронією, проте все одно скочується у надмірний мелодраматичний пафос.

І як би не старалась режисерка та сценаристка, у Каннах все одно обговорюють не фільм, а повернення Джонні Деппа у кіно після кількарічного бойокту. Більшість запитань що до артдиректора фестивалю Т’єррі Фремо, що до режисерки, що до самого Деппа зводяться до питань, які так чи інакше стосуються скандального розлучення та судової тяганини актора.

Чому Майвен обрала на роль французького короля голлівудську зірку? Вона пояснила в дусі свого фільму: «Я шукала когось сексуального, адже мені на зйомках довелось багато обніматись з ним». Можна зрозуміти.

До речі, у фільмі примирились не лише кіно і Депп, а й Канни та Netflix. Кілька років фільми, спродюсовані компанією, не брали участь у фестивалі. Тепер, виглядає, домовились.

Фестиваль на чолі з Фремо намагався уникнути скандалів за будь-яку ціну, але все-таки в нього вляпався. Мало того, що по суті обговорення фільму навіть не те, що відійшло на другий план, а взагалі десь розчинилось. Напередодні відкриття у соцмережах розпочалась кампанія #CannesYouNot, де фестиваль назвали таким, що підтримує ґвалтівників.

«Якби ви думали, що цей фестиваль для ґвалтівників, ви б не були тут. Ви б не нарікали, що не можете знайти квитки на показ», – заперечив Фремо.

Зрештою, не так це вже і страшно. Проте ще одна ложка дьогтю таки тут опинилась. Російські ЗМІ повідомили, що над фільмом працювала компанія Russian World Vision, хоча у всіх матеріалах до фільму вказана просто компанія World Vision Films. Вказаний там і російський онлайн-кінотеатр Okko.

Чи можна говорити ще й про повернення співпраці з Росією? Мабуть, ні, адже вона остаточно не припинялась. Офіційно фестиваль не співпрацює з Росією та підтримує Україну. Проте таки «блохи» вискакують з усіх шпарин.

Усі фото Катерини Сліпченко