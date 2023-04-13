76-й Каннський фестиваль оголосив програму. В основному конкурсі – чимало дуже відомих імен. На третю у своїй кар’єрі «Золоту пальмову гілку» претендує британський режисер Кен Лоуч. Також нові фільми представили лауреати головного каннського призу Нурі Більге Джелан, Хірокадзу Корееда, Вім Вендерс та Нанні Моретті.

Найбільше зірок традиційно привезе у Канни Вес Андерсон зі своїм «Містом астероїдів». У картині зіграли Тільда Свінтон, Том Генкс, Едріан Броуді, Едвард Нортон, Марго Роббі, Скарлетт Йогансон, Браян Кренгстон та багато інших.

Фестиваль відкриється історичною драмою «Фаворитка» (Jeanne Du Barry) Майвенн ле Беско («Поліція», «Мій король»). Вона ж сама зіграє головну роль. А у ролі короля Людовика XV з’явиться Джонні Депп. Фільм розповідає про бурхливі стосунки французького короля та його коханки Жанни Дю Баррі, яку король поселив у Версалі. Окрім Майвен та Деппа у фільмі знялися П'єр Рішар, Луї Гаррель, Мельвіль Пупо, Паскаль Греггорі та інші.

Зйомки стрічки проходили у Версалі та інших замках Парижа та його околиць. Це перший фільм з Джоні Деппом після кількох років бойкоту. Крім того, Депп вперше розмовлятиме на великому екрані французькою мовою. Це не мала б стати для нього проблемою, адже він тривалий час жив у Франції.

Також відомо, що у Каннах відбудеться прем’єра нового «Індіани Джонса», що називається «Індіана Джонс і Циферблат долі». У головній ролі традиційно з’явиться Гаррісон Форд. 80-річний актор знову одягне легендарний коричневий капелюх. А от Стівен Спілберг від п’ятого фільму відмовився, його замінить Джеймс Менголд.

У фільмі зіграли Фібі Воллер-Брідж, Мадс Міккельсен, Джон Ріс-Девіс, Антоніо Бандерас, Тобі Джонсон та Бойд Голбрук. Деталі сюжету не особливо розголошують, але скоріше за все це буде останній фільм франшизи.

Попередній з’явився 14 років тому і його прем’єра також відбулась на Каннському фестивалі. Стрічка вийде в прокат 30 червня 2023 року, всього за два тижні до 81-річчя актора.

Також у Каннах, поза конкурсом, відбудеться довгоочікувана прем’єра картини Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткового місяця» про масове вбивство у 1920-х роках.

Фільм, що поєднує жанри трилера та вестерну, знятий за мотивами книги Девіда Грана «Вбивці квіткового місяця. Нафта. Гроші. Кров». Він розповідає про розслідування ФБР у 1920-х роках в індіанському поселенні Осейджей, де було відкрито родовище нафти, що збагатило місцевих жителів, які пізніше загинули.

Картина стане першим фільмом Скорсезе після перемоги його «Таксиста» із Робертом Де Ніро у Каннах в 1976 році. Після цього Скорсезе очолював журі у 1998 році. Головні ролі у фільмі зіграли Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро.

Також на фестивалі покажуть короткометражний фільм Педро Альмодовара «Дивний спосіб життя», у якому зіграли Ітан Гоук та Педро Паскаль.

Фестиваль стане рекордним за кількістю режисерок, що беруть у ньому участь. Українських фільмів у конкурсній програмі Канн цього року немає, тож варто почекати оголошення програми паралельних секцій.

Головою журі основного конкурсу виступив шведський режисер Рубен Естлунд, який двічі відзначений «Золотою пальмовою гілкою» за фільми «Квадрат» та «Трикутник печалі».

76-й Каннський кінофестиваль проходитиме з 16 до 27 травня 2023 року.

Основний конкурс 76-го Каннського кінофестивалю

«Місто астероїдів», режисер Вес Андерсон;

«Зона інтересів», режисер Джонатан Ґлейзер;

«Клуб нуль», режисерка Джессіка Гауснер;

«Мертве листя», режисер Акі Каурісмякі;

«Чотири доньки», режисер Каутер Бен Ганья;

«Анатомія падіння», режисерка Жюстін Тріє;

«Чудовисько», режисер Хірокадзу Корееда;

«Сонце майбутнього», режисер Нанні Моретті;

«Химера», режисерка Аліче Рорвахер;

«Про сухі трави», режисер Нурі Більге Джейлан;

«Минуле літо», режисерка Катрін Брейя;

«Пристрасть Додена Буфана», режисер Чан Ань Хунг;

«Викрадений», режисер Марко Белокйо;

«Травень/Грудень», режисер Тодд Гейнс;

«Зачинщик», режисер Карім Айнуз;

«Старий дуб», режисер Кен Лоуч;

«Банель і Адама», режисер Рамата-Тулай Сі;

«Молодість», режисер Ван Бін;

«Ідеальні дні», режисер Вім Вендерс.

Програма «Особливий погляд»

Los Delincuentes, режисер Родріго Морено

«Квітка Буріті», режисери Жуан Салавіза та Рене Надер Мессора

«Просто як Сильвен», режисер Монья Шокрі

«Мати всієї брехні», режисерка Асме Ель Мудір

«Розалі», режисерка Стефані Ді Джусто

«Новий», режисер Ворвік Торнтон

«Якщо я зможу заснути», режисер Золіргал Пуревдаш

«Надія», режисер Кім Чхан-хун

«Як займатися сексом», режисерка Моллі Меннінг Вокер

«Прощавай, Джуліє», режисер Мохамед Кордофані

«Нема чого втрачати», режисер Дельфінка Деложе

«Поселенці», режисер Феліпе Гальвес

«Омен», режисер Балоджі

«Зламаний лід», режисер Ентоні Чень

«Пакети», режисер Камаль Лазрак

«Земні стихії», режисери Алі Асгарі та Аліреза Хатамі

«Царство тварин», режисер Тома Кайє

Позаконкурсна програма:

«Вбивці квіткового місяця», режисер Мартін Скорсезе

«Ідол», режисер Сем Левінсон

«Павутина», режисер Кім Чжі Ун

«Індіана Джонс та Циферблат долі», режисер Джеймс Менголд

«Жанна Дюбаррі», режисерка Майвен Ле Беско

Опівнічні покази

«Omar la Fraise», режисер Еліас Белкеддар

«Кеннеді», режисер Анураг Кашьяп

«Acide», режисер Жюст Філіппо

Спеціальні покази

«Портрети привидів», режисер Клебер Мендонса Філью

«Окуповане місто», режисер Стів МакКвін

«Чоловік у чорному», режисер Ван Бін

Cannes Premiere