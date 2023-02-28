Рубен Естлунд є постійним учасником фестивалю

Шведський режисер Рубен Естлунд став головою журі 76-го Каннського кінофестивалю, який пройде з 16 по 27 травня 2023 року. Про це повідомили організатори фестивалю.

48-річний Естлунд – постійний учасник фестивалю в Каннах, який двічі отримав головний приз «Золоту пальмову гілку» за «Трикутник смутку» у 2022 році та за «Квадрат» у 2017-му. До цього він представив дві стрічки у програмі «Особливий погляд». Картина «Форс-мажор» отримала приз журі.

«Я щасливий і пишаюся тим, що мені довірили честь бути президентом журі цього року», – сказав Естлунд. Організатори фестивалю зазначають, що режисер став першим шведом за останні 50 років після актриси Інгрід Бергман.

«Трикутник смутку» зовсім недавно побував в українському прокаті, фільм має три номінації на «Оскар»: за сценарій, режисуру, а також претендує на звання найкращого фільму. Також Європейська кіноакадемія назвала картину найкращим європейським фільмом року.

У картині знялися Вуді Харрельсон, Гарріс Дікінсон, Чарлбі Дін, Доллі Де Леон, Златко Буріч, Іріс Бербен, Вікі Берлін, Хенрік Дорсін та інші.