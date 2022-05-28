28 травня стали відомі переможці 75-го міжнародного кінофестивалю. Головний приз, «Золоту пальмову гілку», отримала сатира Рубена Естлунда «Трикутник печалі».

Переможці 75-го Каннського кінофестивалю

«Золота пальмова гілка»

«Трикутник печалі». Для шведського режисера Рубена Естлунда це уже друга найвища нагорода Канн.

Гран-прі

«Близко» Лукаса Донта, який уже ставав переможцем «Особливого погляду»;

«Зірки опівдні» Клер Дені. Дія фільму відбувається в 1984 році під час нікарагуанської революції.

Приз за режисуру

Пак Чхан-ук, «Рішення піти». Це уже третій каннський приз для корейського режисера.

Приз за сценарій

«Хлопчик з небес». Режиссер Тарік Салех має шведське громадянство, проте досліджує проблеми своєї історичної батьківщини, Єгипту.

Приз за найкращу жіночу роль

Зара Амір Ебрахімі, «Святий павук». Данський режисер іранського походження Алі Аббасі, як його колега Салех, говорить про події в Ірані.

Приз за найкращу чоловічу роль

Сон Кан Хо, «Посередник». Глядачі знають корейського актора завдяки дуже популярним «Паризитам».

Приз журі

«Вісім гір» Шарлотти Вадермерш та Фелікса ван Горнінгена;

«Ео» Єжи Сколимовського. Це фільм про веслючка. Саме його і подякував класик польського кіно.

Приз 75-го фестивалю

«Торі і Локіта» братів Дарденів. Майже кожен фільм цих бельгійців отримує приз. Зокрема вони мають дві «Золоті пальмові гілки».

«Золота камера»

Ппремію за найкращий дебютний повнометражний фільм отримала стрічка «Бойовий поні» Райлі Кіо та Джини Геммел з програми «Особливий погляд».