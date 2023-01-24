Оголошено номінантів на премію «Оскар-2023»
Фільм про війну в Україні номінований в категорії «найкращий документальний фільм»Катерина Сліпченко, 0
У США оголосили номінантів на премію «Оскар». Найбільше номінацій отримала картина «Все завжди і одразу» від Дена Квана та Деніела Шайнерта — цілих 11. По дев'ять номінацій мають «На західному фронті без змін» та «Банші Інішеріна».
Фільм про війну в Україні «Будинок зі скалок» номінований в категорії «найкращий документальний фільм». Це дансько-українсько-шведський документальний фільм кінорежисера Сімона Леренга Вільмонта, створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно. У фільмі представлено історії дітей із особливого дитячого будинку на Сході України. Героями стрічки також стали кілька вихователів, які в умовах війни з Росією намагаються створити малечі безпечний простір біля лінії фронту
Нагадаємо, 95-та церемонія вручення премії відбудеться 12 березня. Премію вручатимуть у 23-х категоріях.
Номінанти на премію «Оскар»
Найкращий фільм
- «Аватар: шлях води»
- «Елвіс»
- «Фабельмани»
- «Tар»
- «Топ Ган-2: Меверік»
- «Банші Інішеріна»
- «Все завжди і водночас»
- «Трикутник смутку»
- «Жінки говорять»
Найкращий режисер
- Деніел Кван, Даніель Шайнерт («Все завжди і водночас»)
- Тодд Філд («Тар»)
- Мартін МакДона («Банші Інішеріна»)
- Стівен Спілберг («Фабельмани»)
- Рубен Естлунд («Трикутник смутку»)
Найкращий адаптований сценарій
- «На Західному фронті без змін»
- «Ножі наголо: Скляна цибуля»
- «Жити»
- «Топ Ґан: Меверік»
- «Жінки говорять»
Найкращий оригінальний сценарій
- «Банші Інішеріна»
- «Все завжди і водночас»
- «Фабельмани»
- «Тар»
- «Трикутник смутку»
Найкращий міжнародний фільм
- «На західному фронті без змін» (Німеччина)
- «Аргентина, 1985» (Аргентина)
- «Близько» (Бельгія)
- «Ео» (Польща)
- «Тихоня» (Ірландія)
Найкращий анімаційний фільм
- «Піноккіо Ґільєрмо дель Торо»
- «Марсель-черепашка в мештах»
- «Кіт у чоботях: Останнє бажання»
- «Морський звір»
- «Червоніє»
Найкращий актор
- Остін Батлер («Елвіс»)
- Колін Фаррелл («Банші Інішеріна»)
- Брендан Фрейзер («Кит»)
- Білл Найті («Жити»)
- Пол Мескал («Сонце моє»)
Найкраща акторка
- Кейт Бланшетт («Тар»)
- Ана де Армас («Білявка»)
- Мішель Вільямс («Фабельмани»)
- Мішель Йо («Все завжди і водночас»)
- Андреа Райсборо («Заради Леслі»)
Найкращий актор другого плану
- Брендан Глісон («Банші Інішеріна»)
- Баррі Кеоган («Банші Інішеріна»)
- Браян Тайрі («Дорога»)
- Ке Кван (Ke Huy Quan) («Все завжди і водночас»)
- Джад Гірш («Фабельмани»)
Найкраща акторка другого плану
- Анджела Бассетт («Чорна пантера: Ваканда назавжди»)
- Керрі Кондон («Банші Інішеріна»)
- Джеймі Лі Кертіс («Все завжди і водночас»)
- Стефані Шу («Все завжди і водночас»)
- Хун Чау («Кит»)
Найкраща оригінальна музика до фільму
- «Банші Інішеріна» ‒ Картер Бервелл
- «На західному фронті без змін» ‒ Волкер Биртельма
- «Вавилон» ‒ Джастін Гурвіц
- «Фабельмани» ‒ Джон Вільямс
- «Все завжди та відразу» – Сон Люкс
Найкраща оригінальна пісня
- Applause з фільму «Розкажи це як жінка») – Софія Карлсон і Даян Воррен
- «Hold My Hand» із фільму «Top Gun: Maverick» ‒ Леді Гага, BloodPop
- «Lift Me Up» із фільму «Чорна Пантера: Ваканда назавжди» ‒ Темс, Людвіг Йоранссон, Ріанна, Раян Куглер
- «Naatu Naatu» від «RRR» ‒ Кала Бхайрава, М. М. Кіравані, Рахул Сіплігундж
- This Is A Life з фільму «Все завжди і водночас» – Son Lux, Mitski та Девід Бірн
Найкращі костюми
- «Вавилон»
- «Чорна пантера: Ваканда назавжди»
- «Елвіс»
- «Все завжди і водночас»
- «Місіс Гарріс їде до Парижу»
Найкращий грим та зачіска
- «На західному фронті без змін»
- «Бетмен»
- «Чорна пантера: Ваканда назавжди»
- «Елвіс»
- «Кит»
Найкраща робота художника-постановника
- «На західному фронті без змін»
- «Аватар: Шлях води»
- «Вавилон»
- «Елвіс»
- «Фабельмани»
Найкращий звук
- «На західному фронті без змін»
- «Аватар: Шлях води»
- «Бетмен»
- «Елвіс»
- «Топ Ґан: Меверік»
Найкращий ігровий короткометражний фільм
- «Ірландське прощання»
- «Івалу»
- «Ле Пупіль»
- «Нічна подорож»
- «Червона валіза»
Найкращий анімаційний короткометражний фільм
- «Хлопчик, кріт, лисиця та кінь»
- «Летючий моряк»
- «Торговці льодом»
- «Мій рік Дікс»
- «Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю у це»
Найкращий документальний фільм
- «Все, що дихає»
- «Вся краса та кровопролиття»
- «Вогонь кохання»
- «Будинок зі скалок»
- «Навальний»
Найкращий документальний короткометражний фільм
- «Заклиначі слонів»
- «Виїзд»
- «Як ви вимірюєте рік?»
- «Ефект Марти Мітчелл»
- «Незнайомець біля воріт»
Найкращий монтаж фільму
- «Банші Інішеріна»
- «Елвіс»
- «Все завжджи і водночас»
- «Тар»
- «Топ Ґан: Меверік»
Найкращі візуальні ефекти
- «На західному фронті без змін»
- «Аватар: Шлях води»
- «Бетмен»
- «Чорна пантера: Ваканда назавжди»
- «Топ Ґан: Меверік»