У США оголосили номінантів на премію «Оскар». Найбільше номінацій отримала картина «Все завжди і одразу» від Дена Квана та Деніела Шайнерта — цілих 11. По дев'ять номінацій мають «На західному фронті без змін» та «Банші Інішеріна».

Фільм про війну в Україні «Будинок зі скалок» номінований в категорії «найкращий документальний фільм». Це дансько-українсько-шведський документальний фільм кінорежисера Сімона Леренга Вільмонта, створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно. У фільмі представлено історії дітей із особливого дитячого будинку на Сході України. Героями стрічки також стали кілька вихователів, які в умовах війни з Росією намагаються створити малечі безпечний простір біля лінії фронту

Нагадаємо, 95-та церемонія вручення премії відбудеться 12 березня. Премію вручатимуть у 23-х категоріях.

Номінанти на премію «Оскар»

Найкращий фільм

Найкращий режисер

Деніел Кван, Даніель Шайнерт («Все завжди і водночас»)

Тодд Філд («Тар»)

Мартін МакДона («Банші Інішеріна»)

Стівен Спілберг («Фабельмани»)

Рубен Естлунд («Трикутник смутку»)

Найкращий адаптований сценарій

«На Західному фронті без змін»

«Ножі наголо: Скляна цибуля»

«Жити»

«Топ Ґан: Меверік»

«Жінки говорять»

Найкращий оригінальний сценарій

«Банші Інішеріна»

«Все завжди і водночас»

«Фабельмани»

«Тар»

«Трикутник смутку»

Найкращий міжнародний фільм

«На західному фронті без змін» (Німеччина)

«Аргентина, 1985» (Аргентина)

«Близько» (Бельгія)

«Ео» (Польща)

«Тихоня» (Ірландія)

Найкращий анімаційний фільм

«Піноккіо Ґільєрмо дель Торо»

«Марсель-черепашка в мештах»

«Кіт у чоботях: Останнє бажання»

«Морський звір»

«Червоніє»

Найкращий актор

Остін Батлер («Елвіс»)

Колін Фаррелл («Банші Інішеріна»)

Брендан Фрейзер («Кит»)

Білл Найті («Жити»)

Пол Мескал («Сонце моє»)

Найкраща акторка

Кейт Бланшетт («Тар»)

Ана де Армас («Білявка»)

Мішель Вільямс («Фабельмани»)

Мішель Йо («Все завжди і водночас»)

Андреа Райсборо («Заради Леслі»)

Найкращий актор другого плану

Брендан Глісон («Банші Інішеріна»)

Баррі Кеоган («Банші Інішеріна»)

Браян Тайрі («Дорога»)

Ке Кван (Ke Huy Quan) («Все завжди і водночас»)

Джад Гірш («Фабельмани»)

Найкраща акторка другого плану

Анджела Бассетт («Чорна пантера: Ваканда назавжди»)

Керрі Кондон («Банші Інішеріна»)

Джеймі Лі Кертіс («Все завжди і водночас»)

Стефані Шу («Все завжди і водночас»)

Хун Чау («Кит»)

Найкраща оригінальна музика до фільму

«Банші Інішеріна» ‒ Картер Бервелл

«На західному фронті без змін» ‒ Волкер Биртельма

«Вавилон» ‒ Джастін Гурвіц

«Фабельмани» ‒ Джон Вільямс

«Все завжди та відразу» – Сон Люкс

Найкраща оригінальна пісня

Applause з фільму «Розкажи це як жінка») – Софія Карлсон і Даян Воррен

«Hold My Hand» із фільму «Top Gun: Maverick» ‒ Леді Гага, BloodPop

«Lift Me Up» із фільму «Чорна Пантера: Ваканда назавжди» ‒ Темс, Людвіг Йоранссон, Ріанна, Раян Куглер

«Naatu Naatu» від «RRR» ‒ Кала Бхайрава, М. М. Кіравані, Рахул Сіплігундж

This Is A Life з фільму «Все завжди і водночас» – Son Lux, Mitski та Девід Бірн

Найкращі костюми

«Вавилон»

«Чорна пантера: Ваканда назавжди»

«Елвіс»

«Все завжди і водночас»

«Місіс Гарріс їде до Парижу»

Найкращий грим та зачіска

«На західному фронті без змін»

«Бетмен»

«Чорна пантера: Ваканда назавжди»

«Елвіс»

«Кит»

Найкраща робота художника-постановника

«На західному фронті без змін»

«Аватар: Шлях води»

«Вавилон»

«Елвіс»

«Фабельмани»

Найкращий звук

«На західному фронті без змін»

«Аватар: Шлях води»

«Бетмен»

«Елвіс»

«Топ Ґан: Меверік»

Найкращий ігровий короткометражний фільм

«Ірландське прощання»

«Івалу»

«Ле Пупіль»

«Нічна подорож»

«Червона валіза»

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

«Хлопчик, кріт, лисиця та кінь»

«Летючий моряк»

«Торговці льодом»

«Мій рік Дікс»

«Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю у це»

Найкращий документальний фільм

«Все, що дихає»

«Вся краса та кровопролиття»

«Вогонь кохання»

«Будинок зі скалок»

«Навальний»

Найкращий документальний короткометражний фільм

«Заклиначі слонів»

«Виїзд»

«Як ви вимірюєте рік?»

«Ефект Марти Мітчелл»

«Незнайомець біля воріт»

Найкращий монтаж фільму

«Банші Інішеріна»

«Елвіс»

«Все завжджи і водночас»

«Тар»

«Топ Ґан: Меверік»

Найкращі візуальні ефекти