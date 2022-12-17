У прокат вийшов дуже очікуваний фільм не те що року, а цілого десятиліття. 16 грудня відбулася світова прем'єра фільму «Аватар. Шлях води» (в Україні він стартував на день раніше). Фанати уже культового фільму Джеймса Кемерона мали чекати продовження цілих 13 років. Автори обіцяють запаморочливі спецефекти, критики нарікають на простий сюжет на поверхневі меседжі, а глядачі йдуть у кінотеатри. А ми зібрали 10 цікавих фактів про фільм.

Десять років по тому

У фільмі «Аватар. Шлях води» події розгортаються через 10 років після тих, що відбулись у першому фільмі. Джейк та Нейтірі виховують трьох власних дітей, а також прийомну дівчинку Кірі та прийомного хлопчика-підлітка. Проте земляни знову вирішили посягнути на природні ресурси Пандори. Головні герої змушені залишити ліс. Вони зустрічаються з кланом, який може жити в океані. Однак родині Саллі там не раді.



Під водою

Як відомо, практично для кожного фільму Кемерон вигадує якісь технічні новації, щоразу намагаючись додати якісь нові кінематографічні трюки до свого кіно. Цього разу він залучив передову систему захоплення підводних рухів, яка раніше не використовується в кіно. Перед зйомками актори проходили спеціальне навчання. Зйомки відбувались у резервуарі, куди набрали майже 3,5 кубометри води.

Нова система захоплення підводних рухів вперше використовується в кіно



На дно

Щоб реалістично відтворити красу океанських глибин, Кемерон занурювався на батискафі в Маріанську западину. Це була третя подібна експедиція за історію людства. Згодом режисер подарував батискаф вченим.

Екологія

Джеймс Кемерон відомий також як людина, яка дбає про екологію. Зрештою, це зрозуміло з меседжів його фільмів. Під час зйомок, зокрема, було встановлено сонячні батареї. Витрати на встановлення «зеленого» обладнання становили 5 млн дол.

Кадр з фільму



Музика

Музику для сиквелу написав Саймон Франглен. Джеймс Хорнер, який написав музику до першої частини, трагічно загинув 2015 року.

Нові, старі та воскреслі

Виконавці головних ролей залишились. Сем Вортінгтон та Зої Салдана грають Джейка та Нейтирі. Сігурні Уівер воскресили в неочікуваному образі (обійдемося без спойлерів). Стівена Ленга воскресили також. Авторам, схоже, все одно, що полковника було вбито.

Також у фільмі з’явиться Кейт Вінслет, яка працювала з Кемероном у «Титаніку» і навіть була номінована за роль Роуз на «Оскар». Подейкують, що під час підводних зйомок акторка працювала без дублера.

Також у кадрі з‘являться Кліфф Кертіс («Піаніно»), Мішель Єо («Мемуари гейші»), Уна Чаплін («Квант милосердя») та Він Дизель («Форсаж»).

Цирк дю Солей

Цирк дю Солей створив постановку «Торук – перший політ» за мотивами «Аватара». Події шоу розгорталися за 3 тис. років до початку сюжету у першому фільмі «Аватар». Зараз гімнасти, учасники шоу, знялися у новому фільмі.

Мова

Мову племені наві для першої частини розробили лінгвісти з університету Південної Каліфорнії. А для сиквелу мову жестів водяного клану придумав нечуючий актор Сі-Джей Джонс.

Гроші

Бюджет проекту становить 250 млн доларів. Кемерон назвав його найгіршим бізнес-проектом кінематографа: тільки щоб відбити витрати, фільму доведеться стати касовим рекордсменом.

Кадр з фільму

Далі буде

Відомо, що Кемерон запланував ще кілька сиквелів. На момент виходу «Аватар. Шлях води» третя серія франшизи була готова на 95%. Імовірно, вона вийде на екрани наприкінці 2024-го року. Також відомо, що знято кілька перших сцен четвертої частини. Проте доля четвертого та п'ятого фільмів залежить від касових зборів другої частини фільму.