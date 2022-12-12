Не так давно на Netflix вийшов серіал «Венздей», спін-оф від знаменитої «Родина Адамсів». Він розповідає про похмуру доньку Гомеса та Мартиші Венздей. Восьмисерійний міні-серіал лише за тиждень отримав понад 341 млн годин переглядів. Він став лідером у більш ніж 80-ти країнах. Чому підлітковий горор став настільки популярним та обговорюваним? Спробуємо розібратись.

Причина перша. Адамси

Родина Адамсів – одна із найпопулярніших кінематографічних родин. Ці персонажі народилися як жорстка сатира на ідеальну американську сім’ю. Спершу вони стали коміксами у часописі The New Yorker. Згодом вони пережили чимало екранізацій. «Родина Адамсів» була і серіалом, і мультфільмом, і мюзиклом. А найвідомішим є фільм 1991 року, знятий режисером Баррі Зонненфельдом.

Цікаво, що саме у цій екранізації Венздей Адамс зіграла Крістіна Річчі, яка однією з головних героїнь у новому серіалі.

У центрі його сюжету – Венздей Аддамс та її пригоди у академії Невермор. Дівчинка не змогла пристосуватись до жодної зі звичайних шкіл й опинилась там, де навчались її батьки та там, де під одним дахом зібрані вампіри, сирени, ґорґони, перевертні та інші істоти. До слова, одним із найвідоміших випускників академії був Едгар Аллан По.

Тим часом у лісі з’являється жахливий монстр. Тож Венздей має розгадати чимало кривавих таємниць.

Причина друга. Тім Бьортон

Без сумніву, те, що серіал, розрахований на підлітків, але його із задоволенням дивляться також їхні батьки. І відбувається це не в останню чергу через режисерський талант Тіма Бьортона. Режисер «Едварда Руки-ножиці», «Аліси в Дивокраї», «Трупа нареченої» та інших не менш культових картин зумів перенести з великого кіно у серіал усі свої вміння: чорний гумор, яскравих героїв, вміння тримати детективну напругу навіть якщо дія відбувається серед нежиті. Бьортон вміє бути страшним та зворушливим водночас.

Тім Бьортон став ідеальним режисером для «Венздей» (фото Festival de Cannes)

Химерні таємниці, подорожі між світами, дивовижні персонажі, саспенс – усе це те, чим режисер володіє повною мірою. Це так якісно вигадано та так досконало втілено, що залишається дивуватись лише тому, що Бьортон досі нічого не знімав про Адамсів.

А ще колишній голова журі Каннського фестивалю добре знається на кіно: кіномани легко помітять тут чимало цитат від Гаррі Поттера до «Кримінального чтива».

Причина третя. Дженна Ортега

20-річна акторка та активістка Дженна Ортега стала ідеальним вибором на роль Венздей. Американка мексиканського походження з шести років знімається у кіно, а 13-ти бере участь у кампаніях проти ксенофобії.

Дженна Ортега вигадала танок своєї героїні сама (кадр з серіалу)

А ще вона сама вигадала танок для своєї героїні, він став темою флешмобу, що шириться соцмережами. У TikTok з’явилось понад 10 млн роликів. Не оминув флешмоб і воїнів ЗСУ.

Окрім Ортеги та Крістіни Річчі у серіалі знімались Луїс Гузман (Гомес Адамс, «Ночі в стилі бугі», «Магнолія». У ролі його дружини – Кетрін Зета-Джонс («Маска Зорро», «Чикаго»). Директорку академії Невермор зіграла Гвендолін Крісті, відома за «Грою претсолів», а одного з шанувальників Венздей – Гантер Дуен, виконавець однієї з головних ролей у серіалі «Ваша честь».

І попри те, що Венздей вдалося розгадати майже усі загадки, автори залишили нам натяк, що другому сезону бути.