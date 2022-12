Зима, навіть під час відключення електроенергії, провокує збільшити час, проведений за переглядом серіалів. Пропонуємо п’ять зовсім нових історій на будь-який смак.

«Три сосни»

Three Pines, прем'єра 2 грудня, Prime Video

Серіал (скріншот на головному фото) є екранізацією серії детективних романів канадської письменниці Луїзи Пенні. Головним та незмінним героєм є інспектор Арман Гамаш. У його ролі знявся відомий актор Альфред Моліна («Код да Вінчі», «Влада»). Також у серіалі знявся син знаменитого Дональда Сазерленда Россіф Сазерленд. Інспектор віртуозно розслідує найбільш заплутані злочини. Він розпочинає розслідування підозрілої смерті в селі Три-Пайнс на південь від Монреаля. Джейн Ніл, колишня вчителька, користувалася загальною повагою, поки її тіло не знайшли на лижному курорті. Місцеві жителі впевнені, що винен нещасний випадок, але у Гамаша виникають сумніви.

«Джордж і Теммі»

George & Tammy, прем'єра 4 грудня, Showtime

Американська біографічна драма з Джесікою Честейн та Майклом Шенноном у головних ролях. Історія популярного кантрі-дуету Джорджа Джонса та Теммі Уайнетт. Їх творчий союз випустив десятки хітів, проте популярність пари не допомогла зберегти шлюб, що розвалився, який був для музикантів справжнім випробуванням. А от у профсії головні герої органічно доповнюють переваги та нівелюють недоліки один одного. Під час пристрасних стосунків з Джорджем Теммі не тільки пише надзвичайно популярну пісню «Stand By Your Man», а й набуває неофіційного титулу «першої леді кантрі-музики». Тим часом Джонс працює над записом нової платівки з головним синглом «He Stopped Loving Her Today».

«Скарб нації: На краю історії»

National Treasure: Edge of History, прем'єра 14 грудня, Disney+

Цей пригодницький серіал є продовженням серії однойменних блокбастерів 2000-х із Ніколасом Кейджем. Ті фільми продюсував Джеррі Брукхаймер, він же виступив одним із продюсерів і у випадку серіалу. Джесс Моралес разом із командою друзів вирушає у пригоду всього свого життя, щоб розкрити сімейну таємницю та відшукати давно втрачений національний скарб. На жаль, ми не побачимо Ніколаса Кейджа та Діану Крюгер, проте до своїх ролей повернуться Джастін Барта та Гарві Кейтель. Повернути нам Кейджа автори серіалу обіцяють у другому сезоні.

«Литвиненко»

Litvinenko, прем'єра 15 грудня, ITV

Британський міні-серіал розповідає про розслідування смерті Алєксандра Литвиненка, підполковника радянської та російської держбезпеки. Він помер у Лондоні в результаті отруєння полонієм, рідкісною і важкою радіоактивною речовиною, якою у таких випадках користуються росіські спецслужби. У Росії серіал вже встигли назвити «пропагандою» та «русофобією», так що цікаво буде його подивитись. Міні-серіал включає чотири епізоди, сценарій написав Джордж Кей. Роль Литвиненка зіграв Девід Теннант («Дві королеви», «Юнайтед», «Ніч страху»).

«1923»

1923, прем'єра 18 грудня, Paramount+

Приквел американського серіалу «Єллоустон», який розповідає про життя подружжя Джейкоба та Кари, які є власниками ранчо. Їм довелося пройти багато випробувань на шляху до свого тихого щастя, переживши часи Великої депресії, сухий закон та крадіжку худоби. Головні ролі зграли Гаррісон Форд («Індіана Джонс») та Геллер Міррен («Королева»). Нагадаємо, у вестерні «Єллоустоун» головну роль зіграв Кевін Коснер.