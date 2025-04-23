Нова таблиця на могилі воїнів УПА у польському Монастирі

Міністри культури України та Польщі Микола Точицький і Ганна Врублевська [Hanna Wróblewska] зробили спільну заяву щодо акту вандалізму на братській могилі воїнів УПА у польському селі Монастир. Про це інформує пресслужба українського мінкультури у середу, 23 квітня.

«Рішуче засуджуємо акт вандалізму, вчинений проти одного з українських місць памʼяті у Польщі. Незаконно встановленні написи й знаки мають бути невідкладно усунуті», – заявили міністри обох країн.

На думку Точицького та Врублевської, цей інцидент – «свідома провокація, яка слугує, серед іншого, інтересам країни-агресора – Росії, та має на меті зашкодити конструктивному діалогу, який триває останніми місяцями між двома країнами».

В українському мінкультури підтвердили, що продовжать роботу над зміцненням стратегічного партнерства з Польщею і розв’язанням проблемних питань шляхом діалогу і взаєморозуміння.

Там також додали, що всі акти вандалізму щодо місць памʼяті та поховань вже розслідують відповідні служби.

Скандал навколо пам’ятної дошки на могилі воїнів УПА у Польщі

22 квітня з’явилось повідомлення про те, що на цвинтарі у селі Монастир, що в гміні Горинець-Здруй [Horyniec-Zdrój], на пам’ятнику загиблих воїнів УПА встановили хрест та нову табличку. На таблиці з’явився напис: «Братська могила українців, учасників УПА, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не зарахуй їм за ті жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Пробачити не означає забути, а зцілити біль».

Зауважимо, що у братській могилі на горі Монастир поховані 66 вояків УПА, що загинули у бою з російським НКВС поблизу села Верхрата [Werchrata] Томашівського повіту Люблінського воєводства у березні 1945 року.

У 1990-х роках українська громада встановила на горі Монастир нелегальний пам’ятник, а офіційно погодили його встановлення лише у 2000 році відповідно до українсько-польських домовленостей. На табличці написали «Полягли за вільну Україну» та вказали імена, прізвища і дати народження загиблих.

Пізніше меморіал неодноразово знищували вандали. У 2020 році нова меморіальна плита була повністю знищена, а її уламки викинули в яму. Згодом на місці встановили нову табличку, написану українською та польською мовами, але вже без згадки імен упівців.