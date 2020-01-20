У Польщі вандали сплюндрували могилу воїнів УПА

Меморіальна дошка на могилі була присвячена членам УПА, які загинули в бою з НКВД у березні 1945 року

На горі Монастир,що поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства у Польщі, невідомі вандали розгромили плиту на могилі воїнів УПА та викинули її в яму. Про це повідомляє газета української діаспори в Польщі «Наше слово».

Як пише видання, у могилі поховані 62 воїни УПА, що загинули в бою з НКВД 2-3 березня 1945 року. Вандали викинули плиту і українські рушники в яму.

Наслідки акту вандалізму виявили місцеві жителі, які надіслали фото уламків плити та рушників, що лежать в ямі, в офіс Об'єднання українців у Польщі. Відзначається, що могильна плита була розбита ще у 2015 році.

«Невідомі злочинці розтрощили гранітну плиту з переліком 62-х осіб, а хрест на пам’ятнику помалювали в біло-червоний колір. Потім подібне сталося ще раз», – пише газета.

фото «Наше слово»

Видання зазначає, що антиукраїнська діяльність проросійських сил в Польщі посилилася з початком російської агресії проти України в 2014 році.

«У зв'язку з початком російської агресії в Криму і на Донбасі посилилася активність кремлівської пропаганди та антиукраїнські провокації також і в Польщі. Були спаплюжені, навіть неодноразово, вісім українських об'єктів, хрестів, пам'ятників, могил», – пише газета.

Могила на Монастирі була встановлена законно, в результаті діалогу Ради охорони пам’яті боротьби і мучеництва із представниками Об’єднання українців у Польщі та Всесвітнього об’єднання солдатів Армії крайової. На могилі знаходиться напис: «Загинули в боротьбі за Україну», затверджений покійним секретарем Ради охорони пам’яті боротьби і мучеництва Анджеєм Пшевозніком. На пам’ятнику розміщені лише імена та прізвища, дати народження похоронених без жодних військових звань і символіки.

Зазначимо, що у червні 2015 року невідомі вандали зафарбували гранітний хрест і знищили надмогильну плиту з іменами воїнів, які загинули навесні 1945 року у боях з радянськими військами з НКВС. Українська сторона неодноразово просила польську владу відчистити хрест від фарби і відновити пам’ятний знак. Зрештою, осквернений вандалами хрест на могилі-кургані 62 воїнам УПА почистили від фарби працівники меморіально-пошукового підприємства «Доля», що при Львівській обласній раді.