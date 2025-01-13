Масовий розстріл тут відбувся в 1945 році

Ексгумація тіл жертв Волинської трагедії розпочнеться із поховання вже в неіснуючому селі на Тернопільщині. Йдеться про братську могилу, в якій можуть бути захоронені 80 людей на краю села Плужники на Монастирищині. Перші останки знайшли тут працівники фонду «Свобода і демократія» два роки тому.

Про ексгумацію тіл вбитих поляків, яка розпочнеться в квітні цього року, повідомило польське радіо RMF24 в понеділок, 13 січня. Два роки тому спільно польські й українські спеціалісти фонду «Свобода і демократія» розшукали точне місцерозташування вже неіснуючого села Плужники на Тернопільщині. Також вони знайшли і місце масового поховання розстріляних в 1945 році жителів цього населеного пункту, переважно поляків.

Також фонд вже отримав від української влади дозвіл на вилучення останків із землі та проведення подальших досліджень. За інформацією польської сторони, насамперед йдеться про встановлення осіб, останки яких, складені шарами. Як наголосив заступник голови фонду «Свобода та демократія» Мацей Данцевіч, розкопані останки досліджуватимуть польські археологи та антропологи.

«Фахівці вже збирають генетичний матеріал у нащадків. На місці, де розташовані останки, цей матеріал також буде зібраний у такий професійний спосіб», – зазначив Мацей Данцевіч. Після дослідження планується перепоховання загиблих та вшанування цього місця.

Село Пужники було розташоване неподалік села Залісся Монастириської громади. Влітку 2023 року чотири місяці українські та польські фахівці там проводили розкопки. Тоді спеціалістам вдалося відшукати п’ять людських черепів. Антропологи на місці виявили, що вони належали переважно жінкам. За попередньою інформацією, там поховано близько 80 людей.

Перша згадка про село Пужники датується 1424 роком. У 1880 році власником маєтку у селі був поляк Титус Шавловський. У 1939 році у Плужниках проживало 1020 поляків і 20 українців. У лютому 1945 року село спалили дотла.

Спочатку були поодинокі факти підпалу помешкань як поляками, так і українцями під час Другої світової війни, а підпал села вночі з 12 на 13 лютого 1945 року – справа рук НКВС. За польськими джерелами – значна кількість польських помешкань села була спалена вояками УПА під командуванням Петра Хамчука-«Бистрого» вночі з 12 на 13 лютого 1945 року. Після цього село припинило існування.