Братську могилу віднайшли коло старого цвинтаря

На Тернопільщині в неіснуючому селі Пужники знайшли останки вбитих під час радянської окупації у 1945 році поляків. Розкопки проводили спільно українські та польські спеціалісти. Міністр культури Республіки Польщі Пьотр Глінський зазначив, що вперше за довгі роки вдалося отримати офіційний дозвіл від української влади на ексгумацію тіл поляків. Пошукові роботи у селі тривають із травня 2023 року.

Село Пужники було розташоване неподалік села Залісся Монастириської громади. Саме там чотири місяці українські та польські фахівці проводили розкопки, повідомив у Twitter 27 жовтня міністр Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик.

На околиці колишнього села вдалося знайти братську могилу, в яку в 1945 році поклали тіла вбитих селян. Скільки саме захоронено людей – наразі не відомо, але спеціалістам вдалося відшукати п’ять людських черепів. Антропологи на місці виявили, що вони належали переважно жінкам, повідомляє польське радіо RMF24.

На Тернопільщині такими дослідженнями спільно з українськими спеціалістами займається польська Фундація «Свобода і демократія». Заступник голови організації Мацей Данцевіч розповів, що це не могила на старому кладовищі, а скоріше просто яма біля цвинтаря, розміром п’ять на п’ять метрів, куди закопали тіла відразу після вбивства. Про жахливі події того часу свідчать, що не було ні трун, загиблих просто накидали один на одного, багато черепів проламано, біля одного знайдено кулю.

За словами експертів, це віднайдені п’ять тіл – це лише перший шар могили. Скоріш за все під грунтом будуть знайдені ще останки. Однак розкопки зараз проводити дуже важко, адже заважають затяжні дощі та короткі дні, розповідає Мацей Данцевіч. Фахівець сподівається, що за кілька тижнів йому вдасться отримати згоду від місцевої влади на ексгумацію жертв.

В могилі виявили п'ять черепів, але можуть бути й інші останки

Міністр культури Пьотр Глінський написав у Twitter, що «згідно з чинними нормами, було отримано дозвіл від відповідних українських органів на проведення ексгумації, дослідження та гідне поховання». Він зазначив, що «за понад 9 років це перший випадок, коли в Україні знайшли останки поляків, жертв українських націоналістів».

Пужники — колишнє село на території України. Розташовувалося на території колишнього Бучацького повіту (за радянщини і до 2020 року — Монастириського району, з 2020 року Чортківського району Тернопільської області). Перша згадка про село Пужники датується 1424 роком. Власником маєтку у 1880 році був поляк Титус Шавловський. В 1939 році в населеному пункті проживало 1020 поляків і 20 українців. У лютому 1945 року село спалено дотла.

Спочатку були поодинокі факти підпалу помешкань як поляками, так і українцями під час Другої світової війни, а підпал села вночі з 12 на 13 лютого 1945 року – справа рук НКВД. За польськими джерелами – значна кількість польських помешкань села була спалена вояками УПА під командуванням Петра Хамчука-«Бистрого» вночі з 12 на 13 лютого 1945 року.

Як інформував ZAXID.NET, 8 вересня 2023 року міністр Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик повідомив про те, що в Україні почалася ексгумація жертв Волинської трагедії. Він зазначив, що після восьми років заборони українська влада почала давати перші дозволи на ексгумацію, однак, де саме вона буде відбуватись, він не уточнив