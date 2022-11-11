Леви на Цвинтарі Орлят у Львові

Українська влада погодилася на початок пошуково-ексгумаційних робіт на могилах убитих в лютому 1945 року в містечку Пужники на Поділлі поляків, повідомляє RMF24 з посиланням на Міністерство закордонних справ Польщі й фонд «Свобода і демократія», який займається відповідними роботами. Також цю інформацію 11 листопада підтвердив речник канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

«Українська влада дала згоду на проведення перших пошуків та подальшої ексгумації похованих на території України поляків. Після відкриття левів [після зняття дерев’яних коробок, якими були закриті леви на Цвинтарі Орлят] та спільного вшанування львівських орлят і січових стрільців це надзвичайно важлива подія», – написав Дворчик у Twitter.

Władze Ukrainy wyraziły zgodę na pierwsze poszukiwania, a w konsekwencji następnie ekshumacje Polaków pochowanych na UA. Po odsłonięciu Lwów i wspólnym hołdzie oddanym Orlętom Lwowskim i Strzelcom Siczowym to niezwykle ważne wydarzenie.

Dziękujemy Przyjaciele! pic.twitter.com/i1GnzajLDy — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) November 11, 2022

Заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Пшидач заявив, що це «крок у дуже хорошому напрямку, який показує, що послідовний діалог і співпраця можуть привести до ухвалення навіть таких складних рішень».

«Українська сторона офіційно поінформувала нас нотою, що на українській території можна буде проводити геологорозвідувальні роботи за участю польських фахівців. Із задоволенням відзначаємо цей знаковий жест, який уможливить майбутні ексгумації та можливість гідного поховання поляків, які загинули на українській території у 20 столітті, у тому числі під час Волинського злочину», – сказав заступник міністра.

За його словами, можливість проведення пошуків, а відтак і ексгумації, домагався, зокрема, Фонд «Свобода і демократія». Водночас Пшидач поінформував, що згода української влади стосується кожної організації, яка працює у цій сфері, і буде видаватися індивідуально. Водночас пошук і ексгумація має відбуватися не тільки з відома українських фахівців з пошуку та ексгумації, а й за їхньої участі.

Фонд «Свобода і демократія» повідомив на своїй сторінці у Facebook, що 2 листопада він отримав дозвіл від української влади на початок археологічних та пошукових робіт на могилах поляків, які загинули в лютому 1945 року в селі Пужники на Поділлі, в колишньому Тернопільському воєводстві.

Заступник голови правління фонду «Свобода і демократія» повідомив, що пошуки могил поляків розпочнуться наприкінці цього року або навесні 2023 року. Україна наразі не оприлюднила офіційної заяви з цього приводу.

Питання відновлення пошуково-ексгумаційних робіт тривалий час було серед проблемних у польсько-українських відносинах. У 2019 році президент України Володимир Зеленський пообіцяв скасувати введену попередньою українською владою заборону на ексгумації та пошуки останків польських жертв на території України, що стало відповіддю на знесення пам’ятника УПА у Грушовичах на Підкарпатті.