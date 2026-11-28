Зіновій Козицький повідомив, що не планував забудовувати «Локомотив», а хотів відремонтувати та зберегти профільне призначення будівлі

Зіновій Козицький, компанія якого посіла друге місце на аукціоні з продажу львівського спорткомплексу «Локомотив», публічно заявив, що не купуватиме об’єкт, навіть якщо переможець торгів відмовиться від угоди. Таким чином він відкинув можливість придбати комплекс після того, як право на викуп перейде до другого учасника аукціону. Про це Зіновій Козицький написав у колонці на власному сайті Lviv.media.

«Ми програли аукціон. Міський голова прямолінійно натякає, що конкурс був фіктивний і переможець може задекларувати, що немає необхідної суми. Тоді право викупу перейде до нас. Я не знайомий з переможцями і власниками компанії “Вектор Естеіт”. Я не знаю, мають вони кошти чи ні. Але хочу заспокоїти мера Львова. Офіційно і публічно заявляю: я відмовляюся від намірів купити і відремонтувати “Локомотив”. Навіть якщо раптом так станеться, що переможець аукціону не буде викуповувати цей спорткомплекс, я також не буду його викуповувати. Хоч би і безкоштовно пропонували», – написав Зіновій Козицький.

Він іронічно додав, що хотів би, щоб право викупу спорткомплексу перейшло до рук міського голови. «Зрештою у міської адміністрації значно більше досвіду в будівництві й реконструкції…», – йдеться у дописі підприємця.

Реагуючи на заяви міського голови Львова, Козицький повідомив, що не планував забудовувати «Локомотив», а хотів відремонтувати та зберегти профільне призначення будівлі.

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«Я не приділяв цим закликам значної уваги, оскільки не планував там нічого забудовувати. Навпаки, трактував конкурс і купівлю в контексті соціальної відповідальності, як нагоду відремонтувати приміщення, заснувати школу професійного боксу, розширити можливості для дітей, які там тренуються і додати спеціалізовані секції для ветеранів. Це був би не перший і не останній соціальний проєкт, який ми підтримуємо», – написав Зіновій Козицький.

17 листопада «Укрзалізниця» виставила на продаж спортивний комплекс «Локомотив» на вул. Федьковича, 30 у Львові. До лота увійшли основна будівля спорткомплексу, велобокси, павільйон «Галичанка», спортивний майданчик та інше майно. Стартова ціна становила 36,57 млн грн. Комплекс має понад столітню історію і досі використовується для спортивних занять та змагань.

На продаж об’єкта відреагував мер міст. Андрій Садовий заявив, що міська рада готова викупити «Локомотив» за оціночною вартістю – понад 36,5 млн грн, щоб залишити там спортивну інфраструктуру, зокрема для дітей та ветеранів. 26 листопада депутати міськради підтримали звернення до уряду та «Укрзалізниці» щодо передачі комплексу громаді або його викупу містом. Садовий також закликав зупинити аукціон, але торги все ж відбулись. Мер пообіцяв, що місто не допустить перетворення спорткомплексу на житлову забудову та наполягає на збереженні його спортивного призначення.

Оголошення аукціону збіглося у часі із громадськими слуханнями про забудову прилеглої до спорткомлпексу території біля ринку «Привокзальний». Детальніше про це ZAXID.NET писав тут. На слуханнях обговорювали детальний план території у районі вулиць Городоцької, Федьковича та Горської, де планують звести житловий комплекс на 285 квартир із підземним паркінгом на 400 автомобілів.

За лот змагалися два учасники, а переможцем стала маловідома компанія «Вектор Естейт», яка запропонувала понад 90 млн грн – у 2,5 раза більше за стартову ціну. Компанія Зіновія Козицького посіла друге місце із пропозицією 38 млн грн. За правилами аукціону, якщо переможець відмовляється купувати лот, право викупу переходить до учасника, який запропонував найбільшу суму. Садовий відреагував на аукціон дописом у соцмережах, натякнувши, що переможець може поступитись правом викупу Зіновію Козицькому та закликавши «стежити за руками».

Після торгів голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський заявив про втручання в аукціон, тиск на його учасників та кримінальні провадження. Він також розкритикував позицію Львівської міськради, зокрема через збільшення земельних платежів УЗ у Львові. Перцовський наполягає, що комплекс мають продати за справедливою ринковою ціною.