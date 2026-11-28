Суд встановив, що документи 1996 року не давали дозволу на будівництво храму

Жовківський районний суд визнав винним настоятеля релігійної громади ПЦУ у Раві-Руській Ігоря Янчука в самовільному зайнятті комунальної земельної ділянки та будівництві на ній церкви без необхідних дозвільних документів. Чоловікові призначили штраф у розмірі 17 тис. грн. Про це йдеться у вироку Жовківського районного суду, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень 27 листопада.

Як зазначено у матеріалах справи, йдеться про земельну ділянку на вул. Бортнянського, 7 у Раві-Руській. За версією обвинувачення, від 2010 року до 10 вересня 2022 року Янчук організовував будівництво мурованої церкви на комунальній землі, не маючи права користуватися ділянкою та дозволу на виконання будівельних робіт.

У 1996 році церковний комітет отримав від міськвиконкому дозвіл на проєктно-пошукові роботи для будівництва церкви на ділянці площею 15 соток. Однак ці документи не давали права на будівництво чи користування землею. Згодом релігійна громада фактично зайняла та обгородила бетонним парканом територію площею 33,1 сотки – більш ніж удвічі більшу за ту, щодо якої готували документи у 1996 році. На цій території розташовані капличка, недобудована цегляна церква та будівельні матеріали. Площу огородженої території зафіксували під час огляду 5 вересня 2022 року за участю представників міської ради.

Ігор Янчук вини не визнав. Він стверджував, що будівництвом займалися релігійна громада та церковний комітет, а сам він виконував лише обов’язки настоятеля. Водночас чоловік визнав, що допомагав організовувати роботи та домовлявся про придбання цементу й інших будівельних матеріалів.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Парафіяни, яких допитали в суді як свідків захисту, також заявляли, що фінансуванням і будівництвом займався церковний комітет, а настоятель не ухвалював господарських рішень.

Представники міської ради натомість наголошували, що земельну ділянку громаді не передавали ні у власність, ні в оренду, ні в постійне користування. У 2021 році Янчук звертався до міськради щодо дозволу на розроблення детального плану території площею 30 соток. Однак депутати не підтримали його заяву: 14 проголосували проти, ще четверо утрималися.

За даними аналітичної системи YouControl, у Раві-Руській зареєстрована релігійна організація «Парафія Святої Трійці» Львівсько-Сокальської єпархії Української православної церкви (ПЦУ). Керівником організації вказаний Ігор Янчук. Серед інших керівників у реєстрі також зазначені Павло Корнега та Василь Кіндрат. У 2023 році громада перейшла до Православної церкви України.

Суд дійшов висновку, що Янчук був причетний до самовільного зайняття землі та будівництва. На думку суду, він не лише очолював релігійну громаду, а й особисто займався організаційними питаннями та забезпеченням будівельних робіт.

Важливим доказом стало звернення чоловіка до міської ради у 2021 році. Суд вважає, що воно підтверджує обізнаність Янчука з тим, що фактично зайнята територія була більшою за ту, щодо якої громада мала документи 1996 року.

Також суд врахував результати перевірки Державної інспекції архітектури та містобудування, яка підтвердила відсутність дозвільних документів на будівництво.

Суддя Мар’яна Олещук 26 листопада визнала Ігоря Янчука винним. Йому призначили штраф у розмірі 17 тис. грн. Під час визначення покарання суд врахував, що чоловік раніше не був судимий та позитивно характеризувався за місцем проживання. Також суд скасував арешт земельної ділянки в частині заборони проведення будівельних робіт. Водночас сама земля залишається у комунальній власності Рава-Руської міської ради.

Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.