Під час ревізії майна зафіксували численні порушення, а також зникнення ікон

Прокуратура Тернопільщини подала позов до релігійної організації УПЦ МП, яка неправомірно користується спорудами національної пам’ятки Свято-Почаївської лаври. Господарський суд відкрив провадження у справі. Про це повідомили у прокуратурі Тернопільської області в середу, 11 листопада.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Релігійна організація «Почаївська Свято-Успенська лавра УПЦ» уклала договір про безоплатне користування спорудами заповідника у грудні 2003 року. За умовами документа, УПЦ МП могла користуватися майном упродовж 50 років.

Однак під час ревізії комісії з Міністерства культури спеціалісти зафіксували численні порушення. Зокрема, під час перевірки встановили факти самовільної перебудови та добудови об’єктів архітектури – знесення внутрішніх стін у келіях і архієрейському будинку, облаштування нових проходів, проведення неузгоджених фасадних та оздоблювальних робіт. Ці роботи УПЦ МП не погоджувала з Мінкультом.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У прокуратурі зазначили, що підставою для дострокового розірвання 50-річної угоди стали грубі порушення умов користування та пам’яткоохоронного законодавства. Позов до суду прокурори подали 2 листопада.

Додамо, що у вересні комісія зафіксувала ще й факти зникнення кількох старовинних ікон із Свято-Успенській почаївській лаврі. Тоді у коментарі ZAXID.NET у Тернопільській обласній прокуратурі підтвердили, що за цими фактами готують позов до суду.

Також у липні Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) виявила зв’язки релігійної організації Свято-Успенської Почаївської лаври УПЦ МП із Київською митрополією УПЦ МП. Остання – афілійована з РПЦ. Підтвердження виходу з Київської митрополії УПЦ МП у лаврі мали надати упродовж 60 днів – до листопада 2026 року.