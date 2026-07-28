Перевірка лаври тривала з 24 червня по 21 липня

У Державній службі з етнополітики і свободи совісті (ДЕСС) після перевірки релігійної організації «Почаївська Свято-Успенська лавра УПЦ» повідомили, що представники лаври мають 30 днів на розірвання зв’язків із російською церквою. Зокрема, духовенство Почаївської лаври має вийти із Київської митрополії УПЦ МП. Про це поінформували на сайті ДЕСС у вівторок, 27 липня. Якщо ж цього не зроблять, то отримають позов до суду.

Перевірка лаври тривала з 24 червня по 21 липня. Представники ДЕСС виявили ознаки афілійованості Почаївської лаври з РПЦ, яка заборонена в Україні. Зокрема встановили, що Почаївська Свято-Успенська лавра входить до складу Київської митрополії УПЦ. Ця митрополія, згідно з законодавством України визнана афілійованою з Російською православною церквою.

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Представники ДЕСС винесли припис щодо усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Згідно з документом:

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Намісник Почаївської лаври разом із Духовним Собором має ухвалити рішення щодо виходу Почаївської лаври зі структури Київської митрополії УПЦ; Надати відповідне підтвердження щодо ухваленого рішення; Також намісник Почаївської лаври має усно або письмово заявити про свою незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ та підготувати відповідну заяву щодо припинення повноважень і розірвання зв’язків з РПЦ. Надати підтвердження щодо ухваленого рішення.

Пакет документів представники УПЦ МП мають надіслати до ДЕСС упродовж 30 днів з дня отримання цього припису.

Якщо Почаївська лавра не розірве зв'язки з УПЦ та РПЦ за офіційним приписом, на неї чекають судовий позов про припинення діяльності, втрата прав на користування державним чи комунальним майном, а також позбавлення статусу юридичної особи.