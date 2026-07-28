Ніжний манник з абрикосами на кефірі. Рецепт дня
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Завдяки кефіру й манці пиріг має м'яку, вологу структуру, а соковиті абрикоси додають приємної фруктової кислинки. Такий десерт чудово смакує як теплим, так і після повного охолодження. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Манна крупа
|250 г
|Кефір
|500 мл
|Яйця
|2 шт.
|Цукор
|3 ст. л.
|Харчова сода
|½ ч. л.
|Сіль
|¼ ч. л.
|Абрикоси
|8 шт.
|Вершкове масло
|20 г
|Манна крупа для форми
|2 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте абрикоси, обсушіть, видаліть кісточки та наріжте плоди середніми шматочками.
Крок 2
Розігрійте духовку до 180 °C. Змастіть форму вершковим маслом і рівномірно присипте манною крупою.
Крок 3
Збийте яйця із сіллю та цукром до легкого розчинення цукру.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Всипте манну крупу та добре перемішайте до однорідності.
Крок 5
Змішайте кефір із содою, після чого влийте його до манної суміші та ретельно перемішайте. Залиште тісто приблизно на 30 хвилин, щоб манка набухла.
Крок 6
Перелийте тісто у підготовлену форму та розрівняйте поверхню.
Крок 7
Розкладіть шматочки абрикосів по всій поверхні, злегка втиснувши їх у тісто.
Крок 8
Випікайте манник 35–40 хвилин до золотистого кольору. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою, вона має виходити сухою.
Крок 9
Залиште готовий пиріг у формі на 10–15 хвилин, після чого обережно дістаньте, трохи охолодіть і подавайте до столу.