Завдяки кефіру й манці пиріг має м'яку, вологу структуру, а соковиті абрикоси додають приємної фруктової кислинки. Такий десерт чудово смакує як теплим, так і після повного охолодження. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Манна крупа 250 г Кефір 500 мл Яйця 2 шт. Цукор 3 ст. л. Харчова сода ½ ч. л. Сіль ¼ ч. л. Абрикоси 8 шт. Вершкове масло 20 г Манна крупа для форми 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте абрикоси, обсушіть, видаліть кісточки та наріжте плоди середніми шматочками.

Крок 2 Розігрійте духовку до 180 °C. Змастіть форму вершковим маслом і рівномірно присипте манною крупою.

Крок 3 Збийте яйця із сіллю та цукром до легкого розчинення цукру. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Всипте манну крупу та добре перемішайте до однорідності.

Крок 5 Змішайте кефір із содою, після чого влийте його до манної суміші та ретельно перемішайте. Залиште тісто приблизно на 30 хвилин, щоб манка набухла.

Крок 6 Перелийте тісто у підготовлену форму та розрівняйте поверхню.

Крок 7 Розкладіть шматочки абрикосів по всій поверхні, злегка втиснувши їх у тісто.

Крок 8 Випікайте манник 35–40 хвилин до золотистого кольору. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою, вона має виходити сухою.