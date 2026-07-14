Пиріг з аличею – чудовий спосіб використати сезонні фрукти та потішити рідних ароматною домашньою випічкою. Завдяки поєднанню ніжного масляного тіста й легкої кислинки аличі десерт виходить соковитим, м'яким і дуже смачним. Готується він із доступних продуктів, а впоратися з рецептом зможе навіть той, хто лише починає пекти. Рецепт від Tanyaabrutska.

Інгредієнти Борошно пшеничне 240 г Масло вершкове 230 г Цукор 300 г Розпушувач 1 ч. л. Яйця 4 шт. Алича 300 г Цукор для посипання за смаком Кориця мелена за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Помийте аличу, добре обсушіть, розріжте плоди навпіл і видаліть кісточки. Крок 2 Залиште вершкове масло за кімнатної температури, щоб воно стало м'яким. Збийте масло з цукром до пишної світлої маси. Крок 3 Додайте яйця по одному, продовжуючи збивати після кожного додавання. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Просійте борошно разом із розпушувачем і дрібкою солі. Всипте сухі інгредієнти до масляної суміші та ретельно перемішайте до однорідності. Крок 5 Застеліть форму для випікання пергаментом і викладіть у неї тісто, рівномірно розподіливши його. Крок 6 Розкладіть половинки аличі зрізом догори по поверхні тіста, злегка втиснувши їх. Крок 7 Посипте пиріг цукром і меленою корицею за смаком. Крок 8 Випікайте у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 40–45 хвилин, поки верх стане золотистим, а дерев'яна шпажка після проколювання тіста виходитиме сухою.