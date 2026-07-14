Пиріг з аличею. Рецепт дня
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Пиріг з аличею – чудовий спосіб використати сезонні фрукти та потішити рідних ароматною домашньою випічкою. Завдяки поєднанню ніжного масляного тіста й легкої кислинки аличі десерт виходить соковитим, м'яким і дуже смачним. Готується він із доступних продуктів, а впоратися з рецептом зможе навіть той, хто лише починає пекти. Рецепт від Tanyaabrutska.
Інгредієнти
|Борошно пшеничне
|240 г
|Масло вершкове
|230 г
|Цукор
|300 г
|Розпушувач
|1 ч. л.
|Яйця
|4 шт.
|Алича
|300 г
|Цукор для посипання
|за смаком
|Кориця мелена
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте аличу, добре обсушіть, розріжте плоди навпіл і видаліть кісточки.
Крок 2
Залиште вершкове масло за кімнатної температури, щоб воно стало м'яким. Збийте масло з цукром до пишної світлої маси.
Крок 3
Додайте яйця по одному, продовжуючи збивати після кожного додавання.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Просійте борошно разом із розпушувачем і дрібкою солі. Всипте сухі інгредієнти до масляної суміші та ретельно перемішайте до однорідності.
Крок 5
Застеліть форму для випікання пергаментом і викладіть у неї тісто, рівномірно розподіливши його.
Крок 6
Розкладіть половинки аличі зрізом догори по поверхні тіста, злегка втиснувши їх.
Крок 7
Посипте пиріг цукром і меленою корицею за смаком.
Крок 8
Випікайте у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 40–45 хвилин, поки верх стане золотистим, а дерев'яна шпажка після проколювання тіста виходитиме сухою.