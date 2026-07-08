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Швидка сирна запіканка з ягодами. Рецепт дня
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- Сирна запіканка з абрикосами. Рецепт дня ZAXID.NET
Сирна запіканка – проста страва, для приготування якої потрібно лише кілька інгредієнтів і мінімум часу. Вона виходить ніжною та добре тримає форму після випікання. Рецепт від Lesia_permanent.
Інгредієнти
|Білий йогурт 7%
|400 г
|Яйця
|2 шт
|Борошно
|3 ст. л
|Манка
|1 ст. л
|Ванілін
|до смаку
|Ягоди
|до смаку
|Цукор
|4 ст. л
Спосіб приготування:
Крок 1
Йогурт перекладіть у глибоку миску. Додайте яйця, цукор, манну крупу, борошно та ванілін. Усі інгредієнти добре перемішайте до однорідної маси. Збивати масу не потрібно.
Крок 2
Вилийте суміш у форму для випікання та викладіть на верх будь-які ягоди.
Крок 3
Випікайте у розігрітій до 180°С духовці приблизно 30 хвилин. Маса повинна збільшитися в об’ємі, поверхні стати матовою та злегка золотистою.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Готову запіканку залиште на кілька хвилин, щоб вона трохи охолола.
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До теми
Сирна запіканка з абрикосами. Рецепт дня ZAXID.NET