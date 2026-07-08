Сирна запіканка – проста страва, для приготування якої потрібно лише кілька інгредієнтів і мінімум часу. Вона виходить ніжною та добре тримає форму після випікання. Рецепт від Lesia_permanent.

Інгредієнти Білий йогурт 7% 400 г Яйця 2 шт Борошно 3 ст. л Манка 1 ст. л Ванілін до смаку Ягоди до смаку Цукор 4 ст. л

Спосіб приготування:

Крок 1 Йогурт перекладіть у глибоку миску. Додайте яйця, цукор, манну крупу, борошно та ванілін. Усі інгредієнти добре перемішайте до однорідної маси. Збивати масу не потрібно.

Крок 2 Вилийте суміш у форму для випікання та викладіть на верх будь-які ягоди.

Крок 3 Випікайте у розігрітій до 180°С духовці приблизно 30 хвилин. Маса повинна збільшитися в об’ємі, поверхні стати матовою та злегка золотистою. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати