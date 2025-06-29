Сирна запіканка з абрикосами. Рецепт дня0
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Сирна запіканка на сметані – це простий і смачний десерт, який легко адаптувати під свої вподобання. Її краще готувати у невеликій формі, щоб вийшла висока та ніжна, або ж у порційних формочках для кексів. У рецепті можна використовувати сметану будь-якої жирності, а кількість цукру регулювати, якщо хочете зробити запіканку більш дієтичною. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти:
- 400 г;
- 2 шт.;
- 100 г;
- 50 г;
- 10 г;
- 30 г;
- 15 г;
- 25 г;
- 7 шт.;
- 30 г;
- 5 г.
Спосіб приготування:
У великій мисці поєднайте кисломолочний сир, сметану, цукор, ванільний цукор, розпушувач, борошно та манку. Добре перемішайте. Вбийте яйця і знову ретельно перемішайте масу до однорідності.
Підготуйте форму для випікання, застеліть дно та бортики пергаментом. Розігрійте духовку до 180 °C.
Помийте абрикоси, витріть насухо, видаліть кісточки та наріжте фрукти шматочками. Додайте їх до сирної маси й акуратно перемішайте.
Вилийте масу у форму, розрівняйте поверхню лопаткою та накрийте зверху пергаментом. Випікайте приблизно 40 хвилин, орієнтуючись на свою духовку, чим вища запіканка, тим більше часу вона потребує.
Дайте готовій запіканці повністю охолонути у формі. Потім обережно дістаньте, прикрасьте цукровою пудрою та листям м’яти.