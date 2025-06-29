Сирна запіканка на сметані – це простий і смачний десерт, який легко адаптувати під свої вподобання. Її краще готувати у невеликій формі, щоб вийшла висока та ніжна, або ж у порційних формочках для кексів. У рецепті можна використовувати сметану будь-якої жирності, а кількість цукру регулювати, якщо хочете зробити запіканку більш дієтичною. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти:

сир кисломолочний – 400 г;

400 г; яйця курячі – 2 шт.;

2 шт.; сметана 15% – 100 г;

100 г; цукор – 50 г;

50 г; цукор ванільний – 10 г;

10 г; манка – 30 г;

30 г; розпушувач – 15 г;

15 г; борошно пшеничне – 25 г;

25 г; абрикоси – 7 шт.;

7 шт.; цукрова пудра – 30 г;

30 г; мʼята – 5 г.

Спосіб приготування:

У великій мисці поєднайте кисломолочний сир, сметану, цукор, ванільний цукор, розпушувач, борошно та манку. Добре перемішайте. Вбийте яйця і знову ретельно перемішайте масу до однорідності.

Підготуйте форму для випікання, застеліть дно та бортики пергаментом. Розігрійте духовку до 180 °C.

Помийте абрикоси, витріть насухо, видаліть кісточки та наріжте фрукти шматочками. Додайте їх до сирної маси й акуратно перемішайте.

Вилийте масу у форму, розрівняйте поверхню лопаткою та накрийте зверху пергаментом. Випікайте приблизно 40 хвилин, орієнтуючись на свою духовку, чим вища запіканка, тим більше часу вона потребує.

Дайте готовій запіканці повністю охолонути у формі. Потім обережно дістаньте, прикрасьте цукровою пудрою та листям м’яти.