Рецепти
Холодний суп з абрикосів. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Знову спека і знову перепис холодного супу. Трохи незвичний, але варто спробувати, бо смачний.
Інгредієнти:
- абрикоси 300 гр
- вода 1 л.
- цукор за смаком.
Страву можна легко урізноманітнити додатками на власний смак (фото iStok)
Абрикоси помити, видалити кісточки та зварити до м'якості. Зварені абрикоси протерти крізь сито (разом з відваром). Звичайно, у цьому випадку блендер із успіхом замінить сито. Додати цукор за смаком і дати закипіти. Подавати охолодженим.
У кожну тарілку можна додати по столовій ложці відвареної пасти (краще дрібної) або рису, ягоди, вершки, горіхи. цедру цитрини тощо. Цукор можна з успіхом замінити медом.
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