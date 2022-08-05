Знову спека і знову перепис холодного супу. Трохи незвичний, але варто спробувати, бо смачний.

Інгредієнти:

абрикоси 300 гр

вода 1 л.

цукор за смаком.

Страву можна легко урізноманітнити додатками на власний смак (фото iStok)

Абрикоси помити, видалити кісточки та зварити до м'якості. Зварені абрикоси протерти крізь сито (разом з відваром). Звичайно, у цьому випадку блендер із успіхом замінить сито. Додати цукор за смаком і дати закипіти. Подавати охолодженим.

У кожну тарілку можна додати по столовій ложці відвареної пасти (краще дрібної) або рису, ягоди, вершки, горіхи. цедру цитрини тощо. Цукор можна з успіхом замінити медом.

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