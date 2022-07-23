Варіант обіду для спекотного дня.

Інгредієнти (на 2 порції):

кабачок (або цукіні) 1 шт.

часник 1 зубчик

огірок 1 шт.

йогурт (або кефір, ряжанка чи квасне молоко) 1 скл.

дрібка сушеного розмарину

сіль, чорний мелений перець, зелень кропу та базиліка за смаком та бажанням

вода 100 мл.

Замість кабачка можна взяти цукіні (фото Shutterstock)

Кабачки очистити від шкірки, нарізати кружечками та обсмажити на олії до золотистої скоринки. Огірок почистити, нарізати кубиками. Часник пропустити через часникодавку.

Посмажені кабачки, нарізаний огірок, часник подрібнити блендером до однорідної маси. Додайте подрібнену зелень, спеції, кефір (або ряжанку чи йогурт), холодну переварену воду. Ще раз перемішати суп блендером.

Поставити суп в холодильник мінімум на 1 годину, подавати холодним. Дуже смачно їсти з сухариками.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»