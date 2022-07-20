Ще один рецепт для спекотного літа. Цього разу з Болгарії.

Інгредієнти (на 2 порції):

натуральний йогурт, квасне молоко або кефір 500 мл

олія (краще оливкова) 3 ст. л.

невеликі огірки 4 шт.

часник 4 зубчики

очищені волоські горіхи 0,5 скл.

зелень кропу

сіль за смаком

Можна додавати зелену цибулю та інши зелень, яка подобається (фото Shutterstock )

Перелити йогурт в миску та збити (краще міксером). Огірки помити, обсушити за допомогою паперових серветок та обрізати кінчики. Нарізати огірки тонкою соломкою та посипати сіллю, щоб вони пустили сік. Якщо у огірків жорстка шкірка, їх потрібно почистити.

Часник розтерти в ступці з волоськими горіхами (1/4 скл.) до однорідної маси. Додати часниково-горіхову пасту в миску з йогуртом, влити олію та ще раз збити.

Чверть склянки горіхів, що залишилася та зелень кропу дуже дрібно порубати. Додати в суп горіхи, кріп й огірки разом з соком. Посолити, перемішати. Якщо суп вийшов дуже густим додати до нього крижаної кип'яченої води.

Можна разом з таратором подати до столу миску з дрібно колотим льодом, як це часто роблять на його батьківщині, у Болгарії. Лід кожен може покласти собі у тарілку за смаком.

Деякі кухарі радять додати до супу порізану зелену цибулю, мед тощо. Поле для експериментів широке. Головне – якісна та свіжа кисломолочна основа.

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