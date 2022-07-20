Традиційний болгарський холодний суп таратор. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Ще один рецепт для спекотного літа. Цього разу з Болгарії.
Інгредієнти (на 2 порції):
- натуральний йогурт, квасне молоко або кефір 500 мл
- олія (краще оливкова) 3 ст. л.
- невеликі огірки 4 шт.
- часник 4 зубчики
- очищені волоські горіхи 0,5 скл.
- зелень кропу
- сіль за смаком
Можна додавати зелену цибулю та інши зелень, яка подобається (фото Shutterstock )
Перелити йогурт в миску та збити (краще міксером). Огірки помити, обсушити за допомогою паперових серветок та обрізати кінчики. Нарізати огірки тонкою соломкою та посипати сіллю, щоб вони пустили сік. Якщо у огірків жорстка шкірка, їх потрібно почистити.
Часник розтерти в ступці з волоськими горіхами (1/4 скл.) до однорідної маси. Додати часниково-горіхову пасту в миску з йогуртом, влити олію та ще раз збити.
Чверть склянки горіхів, що залишилася та зелень кропу дуже дрібно порубати. Додати в суп горіхи, кріп й огірки разом з соком. Посолити, перемішати. Якщо суп вийшов дуже густим додати до нього крижаної кип'яченої води.
Можна разом з таратором подати до столу миску з дрібно колотим льодом, як це часто роблять на його батьківщині, у Болгарії. Лід кожен може покласти собі у тарілку за смаком.
Деякі кухарі радять додати до супу порізану зелену цибулю, мед тощо. Поле для експериментів широке. Головне – якісна та свіжа кисломолочна основа.
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